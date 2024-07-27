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Как защитить собаку от жары: ключевые правила ухода в летний период

5 важных советов, чтобы уберечь собаку от перегрева в жару

2:12
Зоосфера » Собаки

С наступлением летнего зноя наши четвероногие друзья нуждаются в особом внимании и заботе. Длительное пребывание на жаре может быть опасным для здоровья собак, поэтому необходимо принять меры, чтобы уберечь их от перегрева и обезвоживания. Вот несколько полезных рекомендаций, как позаботиться о собаке в период жаркой погоды.

5 важных советов, чтобы уберечь собаку от перегрева в жару
Фото: flickr by Р.Г. Даниэль, CC BY 2.0

Обеспечьте доступ к воде

Одна из главных потребностей собаки в жару — наличие постоянно доступной свежей питьевой воды. Обязательно поставьте для нее большую емкость с водой, и следите, чтобы она всегда была наполнена. Можно также добавлять кубики льда, чтобы вода оставалась прохладной.

Гуляйте в тенистых местах

Старайтесь выводить собаку на прогулки в утренние или вечерние часы, избегая самого жаркого времени суток. Выбирайте маршруты с тенистыми участками, где питомец сможет отдохнуть от палящего солнца. Также следите, чтобы во время прогулки ваша собака не перегревалась и не получала тепловой удар.

Ограничьте физическую активность

В период сильной жары сократите или вовсе отмените интенсивные физические нагрузки для вашего питомца. Избегайте игр, бега, дальних прогулок. Позвольте собаке больше отдыхать, чтобы она не перенапрягалась.

Следите за признаками перегрева

Внимательно наблюдайте за своей собакой, чтобы вовремя заметить признаки теплового удара: учащенное дыхание, обильное слюнотечение, покраснение языка и десен. Если такие симптомы появились, срочно доставьте питомца в ветеринарную клинику.

Обеспечьте прохладу

Старайтесь создать для собаки прохладные условия. Разместите ее в затененном месте, где есть хороший доступ воздуха. Можно также использовать специальные охлаждающие коврики или жилеты. Избегайте оставлять питомца в закрытом автомобиле.

Следуя этим простым рекомендациям, вы сможете обеспечить комфорт и безопасность вашему четвероногому другу даже в самую жаркую погоду.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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