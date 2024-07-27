Владельцам авто на заметку: какой цвет машины выбрать, чтобы реже попадать в ДТП

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Самые и наименее безопасные цвета автомобилей

2:09
Авто

Выбор цвета автомобиля — не просто вопрос личных предпочтений, но и важный фактор безопасности дорожного движения. Согласно многочисленным исследованиям, некоторые цвета автомобилей значительно снижают риск попадания в аварию.

Самые и наименее безопасные цвета автомобилей
Фото: wikipedi by DariuszSankowski, CC0

Белый — цвет максимальной безопасности

Многие исследования указывают, что белый автомобиль является наиболее безопасным вариантом. Белые машины на 12% реже попадают в ДТП по сравнению с автомобилями других цветов. Это объясняется тем, что белый цвет лучше всего отражает солнечный свет и обеспечивает максимальную видимость автомобиля на дороге при любых погодных условиях.

Серебристый и серый — тоже надёжные варианты

Следом за белым идут серебристые и серые автомобили. Они примерно на 10% безопаснее темных или ярких цветов. Светлые оттенки также хорошо отражают свет и делают машину более заметной на дороге, снижая риск аварий.

Чёрные и тёмные цвета повышают опасность

Автомобили черного, темно-синего, темно-зеленого и других темных оттенков являются наименее безопасными. Исследования показывают, что вероятность попадания в ДТП у них на 10-20% выше по сравнению со светлыми машинами. Темные цвета плохо отражают свет, делая автомобили менее заметными, особенно в условиях плохой видимости.

Влияние цвета на безопасность

Ученые объясняют, что светлые тона автомобилей лучше отражают свет от фар встречных машин, уличных фонарей и солнечные лучи. Это повышает контрастность и заметность автомобиля, что особенно важно в сумерках, тумане или дождь. В свою очередь, темные цвета поглощают свет, делая машину менее видимой для других участников движения.

Таким образом, выбирая цвет своего автомобиля, стоит отдавать предпочтение белым, серебристым или серым оттенкам. Это не только красиво, но и значительно повышает безопасность на дороге.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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