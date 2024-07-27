Доля расходов россиян на домашнее питание упала до пятилетнего минимума

Расходы на домашнее питание в России достигли рекордно низкого уровня

2:04 Your browser does not support the audio element. Экономика

Доля расходов россиян на питание дома снизилась до пятилетнего минимума, сообщает РИА Новости.

Фото: commons.wikimedia.org by Kourosh000, CC BY-SA 4.0

В 2023 году расходы на домашнее питание составили 33,2% от общих затрат семей, что является самым низким показателем с 2019 года. В структуре расходов на одного члена семьи этот показатель сократился на 1,4 процентного пункта. Также снизились траты на алкоголь и табак — до 2,4% с 3% годом ранее.

Наименьшие затраты на питание дома зафиксированы в Магаданской области (23,7%) и Москве (24,2%). В десятку регионов с самыми низкими расходами также вошли Ненецкий автономный округ, Мурманская область, Хабаровский край, Ханты-Мансийский автономный округ, Татарстан, Карелия, Тыва и Ямало-Ненецкий автономный округ.

Наибольшие расходы на домашнее питание наблюдаются в Дагестане (55,3%), Ингушетии (54,3%) и Смоленской области (48,4%).

Второй по величине статьей расходов является транспорт, на который приходится 15,3% затрат, по сравнению с 14% годом ранее.

За ним следуют расходы на ЖКХ (10,1%), одежду и обувь (7,3%), товары личного пользования (6,9%), мебель и бытовую технику (5,6%).

В сфере развлечений наибольшие затраты идут на организацию отдыха, спортивные и культурные мероприятия (5,2%), а также на гостиницы и рестораны (3,2%). На здравоохранение и образование тратится 4% и 1,6% соответственно.