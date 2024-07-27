Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Лера Кудрявцева рассказала о помощи пострадавшим
Рагу с курицей и кабачками: идеальное летнее горячее блюдо
Какие лианы стоит посадить в саду
Фильм по мотивам BioShock: сокращение бюджета и новые подробности экранизации
В NASA разработали систему передачи видео в формате 4K на МКС
Китай занял 10-е место в рейтинге самых популярных зарубежных стран
Отчет Linux: многие программисты не подготовлены к обеспечению безопасности ПО
Никиту Преснякова разыскивают в России из-за задолженности
Здоровое питание для чистой кожи: ключевые элементы и способы их употребления
Доля расходов россиян на домашнее питание упала до пятилетнего минимума

Расходы на домашнее питание в России достигли рекордно низкого уровня

2:04
Экономика

Доля расходов россиян на питание дома снизилась до пятилетнего минимума, сообщает РИА Новости. 

Расходы на домашнее питание в России достигли рекордно низкого уровня
Фото: commons.wikimedia.org by Kourosh000, CC BY-SA 4.0

В 2023 году расходы на домашнее питание составили 33,2% от общих затрат семей, что является самым низким показателем с 2019 года. В структуре расходов на одного члена семьи этот показатель сократился на 1,4 процентного пункта. Также снизились траты на алкоголь и табак — до 2,4% с 3% годом ранее.

Наименьшие затраты на питание дома зафиксированы в Магаданской области (23,7%) и Москве (24,2%). В десятку регионов с самыми низкими расходами также вошли Ненецкий автономный округ, Мурманская область, Хабаровский край, Ханты-Мансийский автономный округ, Татарстан, Карелия, Тыва и Ямало-Ненецкий автономный округ.

Наибольшие расходы на домашнее питание наблюдаются в Дагестане (55,3%), Ингушетии (54,3%) и Смоленской области (48,4%).

Второй по величине статьей расходов является транспорт, на который приходится 15,3% затрат, по сравнению с 14% годом ранее.

За ним следуют расходы на ЖКХ (10,1%), одежду и обувь (7,3%), товары личного пользования (6,9%), мебель и бытовую технику (5,6%).

В сфере развлечений наибольшие затраты идут на организацию отдыха, спортивные и культурные мероприятия (5,2%), а также на гостиницы и рестораны (3,2%). На здравоохранение и образование тратится 4% и 1,6% соответственно.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Сводка с фронта: Украине поставили ручные гранаты времён ВОВ, под Авдеевкой окружены части ВСУ

На Липцовском участке ВСУ продолжают вводить в бой резерв для захвата Глубокого. За сутки "Север" отразил 3 атаки врага со стороны дач. Уничтожено 12 боевиков.

Германия бросила своего гражданина, которого расстреляют в Белоруссии
"Лошарик" стоит на ремонте, но диверсии в Северном море продолжаются
Возвращение "Лошарика" задерживается, но его дело живёт. НАТО теряет кабели в морских глубинах
Дональд Трамп публично отказался пожать руку Нетаньяху
В центре Хельсинки закрываются магазины. При чём здесь Россия?
С чего начинались Рокфеллеры: первый из них работал "мальчиком" Сергей Лебедев Укрывавшая украинских террористов Турция ожидаемо начала работать на Россию Любовь Степушова "Лошарик" стоит на ремонте, но диверсии в Северном море продолжаются Дмитрий Плотников
Турция чётко сработала при задержании агента ГУР Серебрякова. Причины?
В США прокомментировали появление у Аляски китайских бомбардировщиков
Нужны детали "прозрения": Россия попросила у ООН узнать, почему Киев захотел мирных переговоров
Нужны детали "прозрения": Россия попросила у ООН узнать, почему Киев захотел мирных переговоров
Последние материалы
Расходы на домашнее питание в России достигли рекордно низкого уровня
В NASA разработали систему передачи видео в формате 4K на МКС
Китай занял 10-е место в рейтинге самых популярных зарубежных стран
Отчет Linux: многие программисты не подготовлены к обеспечению безопасности ПО
Никиту Преснякова разыскивают в России из-за задолженности
Здоровое питание для чистой кожи: ключевые элементы и способы их употребления
5 важных советов, чтобы уберечь собаку от перегрева в жару
Страховой дом ВСК открывает сеть филиалов по всей стране
Названы красивые голубые цветы, которые украсят сад
Самые и наименее безопасные цвета автомобилей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников