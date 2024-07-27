Сервис онлайн-бронирования "Островок": количество бронирований в отелях Китая и Гонконга возросло более чем в 2 раза

В этом году летом самыми быстрорастущими зарубежными направлениями для самостоятельных туристов стали Китай и Гонконг.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество бронирований по этим направлениям возросло более чем в 2 раза.
По данным сервиса онлайн-бронирования "Островок", Китай занял 10-е место в рейтинге самых популярных зарубежных стран.
Стоимость забронированной ночи в отелях Китая составляет в среднем 10 тысяч рублей. Самая низкая стоимость в Циндао — 8,3 тысяч, а в городе Санья туристы в среднем отдают 11,4 тысяч рублей.
При этом число бронирований в Гонконге выше, чем в ряде популярных ранее зарубежных локациях, например, Хургаде (Египет), Лимасоле (Кипр) и на острове Бали (Индонезия).
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