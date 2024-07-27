Сервис онлайн-бронирования "Островок": количество бронирований в отелях Китая и Гонконга возросло более чем в 2 раза

Китай занял 10-е место в рейтинге самых популярных зарубежных стран

0:56 Your browser does not support the audio element. Туризм

В этом году летом самыми быстрорастущими зарубежными направлениями для самостоятельных туристов стали Китай и Гонконг.

Фото: flickr.com by Михал Осменда, CC BY 2.0

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество бронирований по этим направлениям возросло более чем в 2 раза.

По данным сервиса онлайн-бронирования "Островок", Китай занял 10-е место в рейтинге самых популярных зарубежных стран.

Стоимость забронированной ночи в отелях Китая составляет в среднем 10 тысяч рублей. Самая низкая стоимость в Циндао — 8,3 тысяч, а в городе Санья туристы в среднем отдают 11,4 тысяч рублей.

При этом число бронирований в Гонконге выше, чем в ряде популярных ранее зарубежных локациях, например, Хургаде (Египет), Лимасоле (Кипр) и на острове Бали (Индонезия).