Астронавты МКС смогут смотреть видео в 4K: в NASA разработали новую систему

В NASA разработали систему передачи видео в формате 4K на МКС

1:50 Your browser does not support the audio element. Наука

На Земле высококачественное потоковое видео стало обыденностью, но на Международной космической станции (МКС) до недавнего времени оно было недоступно.

Фото: flickr.com by NASA/Roscosmos

NASA разработала новую систему передачи данных с использованием самолета-ретранслятора, что позволило астронавтам получать видео в формате 4K. Ранее для передачи данных использовались радиоволны, но их качество оставляло желать лучшего. Лазерная связь стала решением проблемы благодаря своей высокой скорости передачи данных.

Исследовательская команда NASA из Центра исследований Гленна установила лазерную связь для передачи видео в формате 4K на МКС. Это исследование является частью подготовки к миссиям Artemis на Луну. Совместно с ВВС США и программой NASA была установлена временная лазерная станция на самолете Pilatus PC-12, который пролетал над озером Эри, передавая данные на наземную станцию. Далее данные через земную инфраструктуру передавались в испытательный центр NASA, где преобразовывались в инфракрасный сигнал и передавались на МКС через экспериментальный спутник по лазерной связи, сообщает SecurityLab.

Многочисленные тестовые полеты позволили улучшить систему передачи данных. Эти разработки важны для будущих миссий на Луну и другие дальние космические объекты, так как обеспечивают высококачественное видео и видеоконференцсвязь для астронавтов. Это не только повысит эффективность миссий, но и улучшит моральный дух и благополучие космонавтов. Развитие технологий с высокой пропускной способностью открывает новые горизонты для космических исследований и коммуникаций.