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Пару минут и лопата снова острая: этот дедовский метод поможет наточить инструмент — он восходит к временам кузнецов

Старый метод заточки лопаты

1:11
Садоводство » Советы

Этот дедовский способ заточки лопаты поможет вернуть инструменту остроту. Он восходит к временам кузнецов, когда из металла создавали настоящие шедевры.  

Старый метод заточки лопаты
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Суть метода заключается в отбивании затупившейся кромки молотком. В качестве наковальни можно использовать кусок рельсы или тиски, а саму режущую кромку отбивать молотком. В полевых условиях для этого можно использовать даже камень.

После ударов молотка режущий край лопаты снова становится острым. Более того, после такой заточки лопата дольше сохраняет остроту, и заточку придётся проводить реже.

Если вы хотите самостоятельно заточить лопату методом наклёпа, следуйте этим правилам:

  • Стучите по краю штыка только плоской частью молотка.
  • Нагревать штык лопаты перед заточкой не нужно.
  • Сильно колотить молотком нет необходимости, так как это может деформировать металл.
  • Удары должны быть точными и контролируемыми, чтобы отбить только режущую грань лопаты, которая затупилась и деформировалась.

Через пару минут у вас будет острая лопата с нормальной режущей кромкой.

ЗАТОЧКА садового инструмента Тяпки Лопаты Топора
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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