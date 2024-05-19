Пару минут и лопата снова острая: этот дедовский метод поможет наточить инструмент — он восходит к временам кузнецов

Старый метод заточки лопаты

1:11 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Этот дедовский способ заточки лопаты поможет вернуть инструменту остроту. Он восходит к временам кузнецов, когда из металла создавали настоящие шедевры.

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Суть метода заключается в отбивании затупившейся кромки молотком. В качестве наковальни можно использовать кусок рельсы или тиски, а саму режущую кромку отбивать молотком. В полевых условиях для этого можно использовать даже камень.

После ударов молотка режущий край лопаты снова становится острым. Более того, после такой заточки лопата дольше сохраняет остроту, и заточку придётся проводить реже.

Если вы хотите самостоятельно заточить лопату методом наклёпа, следуйте этим правилам:

Стучите по краю штыка только плоской частью молотка.

Нагревать штык лопаты перед заточкой не нужно.

Сильно колотить молотком нет необходимости, так как это может деформировать металл.

Удары должны быть точными и контролируемыми, чтобы отбить только режущую грань лопаты, которая затупилась и деформировалась.

Через пару минут у вас будет острая лопата с нормальной режущей кромкой.