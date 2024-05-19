Пару минут и лопата снова острая: этот дедовский метод поможет наточить инструмент — он восходит к временам кузнецов

Этот дедовский способ заточки лопаты поможет вернуть инструменту остроту. Он восходит к временам кузнецов, когда из металла создавали настоящие шедевры.
Суть метода заключается в отбивании затупившейся кромки молотком. В качестве наковальни можно использовать кусок рельсы или тиски, а саму режущую кромку отбивать молотком. В полевых условиях для этого можно использовать даже камень.
После ударов молотка режущий край лопаты снова становится острым. Более того, после такой заточки лопата дольше сохраняет остроту, и заточку придётся проводить реже.
Если вы хотите самостоятельно заточить лопату методом наклёпа, следуйте этим правилам:
Через пару минут у вас будет острая лопата с нормальной режущей кромкой.
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