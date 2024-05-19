Выяснившие пол ребёнка Роман Капаклы и Татьяна Мусульбес раскрыли, кого ждали

Узнавшие пол ребёнка Капаклы и Мусульбес объяснили, кого ждали

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

После расставания с Мариной Африкантовой Роман Капаклы довольно быстро сошёлся со звездой "Дома-2" Татьяной Мусульбес. Пара ждёт ребёнка.

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В марте Татьяна Мусульбес рассказала, что ждёт наследника. Ребёнок появится на свет летом. Звезда телестройки посетила процедуру УЗИ и узнала, что у них родится девочка.

Эта новость очень обрадовала женщину.

"Мне сложно описать, какое счастье и эмоции я испытала в этот момент. Два дня ходила, как зачарованная, в сумасшедшей эйфории от того, что я стану мамой малышки. До гендер-пати я была уверена на 99%, что у меня мальчик", — призналась Татьяна.

Ранее сообщалось, что супруги Хейли и Джастин Биберы ждут рождения девочки.