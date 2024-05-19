Выяснившие пол ребёнка Роман Капаклы и Татьяна Мусульбес раскрыли, кого ждали

После расставания с Мариной Африкантовой Роман Капаклы довольно быстро сошёлся со звездой "Дома-2" Татьяной Мусульбес. Пара ждёт ребёнка.
В марте Татьяна Мусульбес рассказала, что ждёт наследника. Ребёнок появится на свет летом. Звезда телестройки посетила процедуру УЗИ и узнала, что у них родится девочка.
Эта новость очень обрадовала женщину.
"Мне сложно описать, какое счастье и эмоции я испытала в этот момент. Два дня ходила, как зачарованная, в сумасшедшей эйфории от того, что я стану мамой малышки. До гендер-пати я была уверена на 99%, что у меня мальчик", — призналась Татьяна.
Ранее сообщалось, что супруги Хейли и Джастин Биберы ждут рождения девочки.
Путешественник Алексей Кутовой рассказал о том, как европейцы за границей относятся к российским туристам. Он поделился своим мнением в блоге на платформе "Дзен".