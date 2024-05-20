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Как ОСАГО изменило автострахование в России: история, особенности и правила оформления полиса

ОСАГО в России: история, правила и стоимость страхования авто

2:06
Страхование

Водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспортного средства и полис ОСАГО — это обязательные документы для каждого автовладельца, позволяющие законно управлять автомобилем. Если первые два документа выдаются единожды, то страховой полис требует ежегодного обновления. В России это требование закреплено на законодательном уровне и действует уже около двух десятилетий, охватывая всех водителей.

ОСАГО в России: история, правила и стоимость страхования авто
Фото: freepik.com is licensed under public domain

История ОСАГО берёт начало в 1991 году, когда впервые появились идеи о необходимости автострахования. В течение следующих десяти лет была разработана система, которая начала функционировать в 2003 году, предоставляя водителям возможность страховать свою гражданскую ответственность. В быту это страхование стали называть "автогражданкой".

До введения ОСАГО участники дорожно-транспортных происшествий часто оказывались в сложном положении, когда необходимо было на месте определять размер ущерба и вести переговоры. Появление ОСАГО значительно упростило этот процесс, позволяя страховым компаниям компенсировать ущерб за виновника аварии.

Система ОСАГО предусматривает выплаты в виде натуральной компенсации: пострадавшие получают направление в техцентр для ремонта автомобиля. При определённых условиях возможны и денежные выплаты. Лимиты выплат установлены таким образом, чтобы страховка была доступной для всех автовладельцев, с возможностью судебного взыскания в случае значительных убытков.

Ценообразование на ОСАГО зависит от множества факторов, включая стаж водителя, тип и мощность автомобиля, а также коэффициент бонус-малус, который варьируется в зависимости от аварийности водителя. Чистая история вождения снижает стоимость полиса, тогда как частые аварии её увеличивают. На законных основаниях сэкономить на страховке можно только за счёт безаварийной езды.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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