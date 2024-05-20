Певица Наталья Ветлицкая показала красавицу-дочь Ульяну: "Очень на маму похожа"

Наталья Ветлицкая похвасталась красивой дочерью

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Звезда 90-х Наталья Ветлицкая показала, как выглядит её взрослая наследница.

Фото: https://www.instagram.com/n_vetlitskaya by Инстаграм Натальи Ветлицкой is licensed under public doman

Наталья Ветлицкая опубликовала в "Инстаграме"* кадры с 20-летней дочерью Ульяной. На видео девушка красуется в ретро макияже на камеру.

Подписчики осыпали дочь певицы комплиментами.

"Красавица, очень на маму похожа"; "Глаза-незабудки"; "Невероятная", — писали фолловеры под постом артистки.

В начале 2000-х Наталья Ветлицкая вышла замуж за инструктора по йоге Алексея, от которого 27 августа 2004 года в Ницце родила дочь Ульяну.

Ранее вечно молодая певица Ирина Салтыкова опубликовала фото с дочерью.

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