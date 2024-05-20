Певица Наталья Ветлицкая показала красавицу-дочь Ульяну: "Очень на маму похожа"

Звезда 90-х Наталья Ветлицкая показала, как выглядит её взрослая наследница.
Наталья Ветлицкая опубликовала в "Инстаграме"* кадры с 20-летней дочерью Ульяной. На видео девушка красуется в ретро макияже на камеру.
Подписчики осыпали дочь певицы комплиментами.
"Красавица, очень на маму похожа";
"Глаза-незабудки";
"Невероятная", — писали фолловеры под постом артистки.
В начале 2000-х Наталья Ветлицкая вышла замуж за инструктора по йоге Алексея, от которого 27 августа 2004 года в Ницце родила дочь Ульяну.
Ранее вечно молодая певица Ирина Салтыкова опубликовала фото с дочерью.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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