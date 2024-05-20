Всеми забытый: что чувствует кот, которого отдали в другую семью

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Стало известно, что чувствует брошенный кот

1:06
Зоосфера » Кошки

Жизненные обстоятельства могут сложиться самым непредсказуемым образом. Иногда владельцам кошек приходится передавать своих питомцев в заботливые руки других людей.

Стало известно, что чувствует брошенный кот
Фото: Wikipedia by allen watkin is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Разлука между котом и хозяином может быть кратковременной, но порой обстоятельства вынуждают их расстаться навсегда.

А что в таких ситуациях чувствуют сами кошки?

Несмотря на стереотип о независимости кошек, они тоже привязываются к людям. Переезд и разлука для них становятся серьезным стрессом, который может отразиться на их физическом и эмоциональном состоянии. Иногда требуется несколько месяцев, чтобы животное смогло адаптироваться к новым условиям.

При этом новым владельцам или временным опекунам следует помнить о мерах предосторожности.

Например, не стоит выпускать кошку на прогулку. В этом случае есть риск, что животное не захочет возвращаться в новый дом.

Человеку важно проявлять к питомцу любовь, терпение и заботу, чтобы он быстрее освоился в новых условиях.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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