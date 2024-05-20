Банановый смузи с молоком и какао: вкусный и полезный напиток, в котором много антиоксидантов

Как приготовить банановый смузи с молоком и какао

0:57 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот смузи из какао и бананов — вкусный способ получить все необходимые питательные вещества.

Фото: flickr.com by formulatehealth is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Этот напиток даст вашему организму необходимый заряд энергии. Молоко богато белком и кальцием, а в какао много антиоксидантов. Вы можете использовать миндальное молоко, чтобы сделать смузи ещё более полезным.

Ингредиенты

2 банана

2 столовые ложки какао-порошка

2 столовые ложки сахара

4 кубика льда

200 мл молока

1 столовая ложка ванильной эссенции

2 кусочка шоколада

Приготовление

Очистите бананы и нарежьте их в миске. Сложите их в чашу миксера, добавьте молоко, какао-порошок, ванильную эссенцию, шоколад и сахар. Всё тщательно перемешайте. Разлейте в высокие бокалы. Добавьте несколько кубиков льда. Посыпьте смузи какао-порошком.