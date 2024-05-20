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Банановый смузи с молоком и какао: вкусный и полезный напиток, в котором много антиоксидантов

Как приготовить банановый смузи с молоком и какао

0:57
Еда

Этот смузи из какао и бананов — вкусный способ получить все необходимые питательные вещества.

Как приготовить банановый смузи с молоком и какао
Фото: flickr.com by formulatehealth is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Этот напиток даст вашему организму необходимый заряд энергии. Молоко богато белком и кальцием, а в какао много антиоксидантов. Вы можете использовать миндальное молоко, чтобы сделать смузи ещё более полезным.

Ингредиенты

  • 2 банана
  • 2 столовые ложки какао-порошка
  • 2 столовые ложки сахара
  • 4 кубика льда
  • 200 мл молока
  • 1 столовая ложка ванильной эссенции
  • 2 кусочка шоколада

Приготовление

Очистите бананы и нарежьте их в миске. Сложите их в чашу миксера, добавьте молоко, какао-порошок, ванильную эссенцию, шоколад и сахар. Всё тщательно перемешайте. Разлейте в высокие бокалы. Добавьте несколько кубиков льда. Посыпьте смузи какао-порошком. 

МОЛОЧНЫЙ ШОКОЛАДНЫЙ КОКТЕЙЛЬ ЗА 3 МИНУТЫ
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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