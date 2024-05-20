Банановый смузи с молоком и какао: вкусный и полезный напиток, в котором много антиоксидантов

Этот смузи из какао и бананов — вкусный способ получить все необходимые питательные вещества.
Этот напиток даст вашему организму необходимый заряд энергии. Молоко богато белком и кальцием, а в какао много антиоксидантов. Вы можете использовать миндальное молоко, чтобы сделать смузи ещё более полезным.
Очистите бананы и нарежьте их в миске. Сложите их в чашу миксера, добавьте молоко, какао-порошок, ванильную эссенцию, шоколад и сахар. Всё тщательно перемешайте. Разлейте в высокие бокалы. Добавьте несколько кубиков льда. Посыпьте смузи какао-порошком.
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