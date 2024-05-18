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Обгон патрульной машины: когда это законно и как избежать неприятностей

В ГИБДД раскрыли, как штрафуют водителей, обгоняющих патрульные машины

2:30
Авто

Обгонять автомобиль ДПС не запрещено при соблюдении правил дорожного движения (ПДД), однако делать это следует с особой осторожностью, чтобы избежать неприятных последствий.

В ГИБДД раскрыли, как штрафуют водителей, обгоняющих патрульные машины
Фото: openverse by Ilya Plekhanov is licensed under CC BY-SA 4.0

Часто водители сталкиваются с ситуацией, когда патрульная машина ДПС движется неспешно впереди. Нервное напряжение и желание быстрее продолжить путь могут спровоцировать на обгон.

Однако, как отметил представитель ГИБДД в интервью порталу njcar.ru, за такой маневр можно не только получить штраф в размере 5000 рублей, но и лишиться водительских прав на 1,5 года.

Если патрульный автомобиль движется без включенных мигалок и соблюдает разрешенную скорость, его можно обогнать, строго следуя ПДД. Но если при этом водитель случайно пересечет сплошную линию или превысит допустимую скорость, сотрудники ДПС немедленно составят протокол о нарушении.

Важно помнить, что превышение скорости до 20 км/ч не наказывается штрафом. Однако в патрульной машине может быть установлена видеокамера. Например, если патрульный автомобиль едет со скоростью 70 км/ч в зоне с ограничением 60 км/ч, а водитель, совершая обгон, разгоняется до 85-90 км/ч, камера фиксирует это нарушение, и водителю выписывают штраф на 500 рублей.

Когда полицейские включают мигалку и сирену на своем автомобиле, обгон категорически запрещен. Это регулируется пунктом 3.2 ПДД, который гласит: "Запрещается обгонять транспортное средство, имеющее специальные цветографические схемы с включенным проблесковым маячком и специальным звуковым сигналом".

За такое нарушение водителю грозит либо штраф в размере 5000 рублей, либо лишение водительских прав на срок до полутора лет.

Если во время обгона патрульного автомобиля сотрудники ДПС заметят, что в обгоняющей машине не работает стоп-сигнал, это приведет к штрафу в 500 рублей по статье 12.5 КоАП РФ и предписанию устранить неисправность в течение 10 дней, а также к необходимости пройти внеочередной техосмотр.

Кроме того, нечитаемый из-за грязи номерной знак или перегоревшая лампочка в его подсветке тоже могут стать причиной штрафа.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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