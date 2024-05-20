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Экологи два года ловят в Чёрном море примитивные вирусы, чтобы понять, что губит микроводоросли

Альговирусы признаны основной причиной гибели черноморского фитопланктона

1:31
Наука

Альговирусы служат основной причиной гибели черноморского фитопланктона — к такому выводу пришли учёные Института биологии южных морей им. А. О. Ковалевского РАН в Севастополе.

Альговирусы признаны основной причиной гибели черноморского фитопланктона
Фото: Defense Visual Information Distribution Service is licensed under Public Domain Dedication

"Одной из основных причин гибели функционально активных клеток фитопланктона в морских экосистемах является вирусная инфекция, так как заражение литическим вирусом неизбежно приводит к разрушению водорослей", — объясняет руководитель отдела экологической физиологии водорослей ИнБЮМ доктор биологических наук Людмила Стельмах.

По её словам, этому заключению предшествовали почти два года напряжённых исследований. Сотрудники института выделяли штаммы вирусов из морской воды, исследовали их во взаимодействии с водорослями в лабораторных условиях с применением световой, флуоресцентной и электронной микроскопии, оценивали состояние культур с помощью метода ПАМ-флуориметрии, который способен уловить свечение от фотосинтеза.

Было бы слишком просто полагать, что водоросли заражаются и гибнут — альговирусы слишком примитивны для этого. Очевидно, на процесс поражения планктона вирусными инфекциями заметное влияние оказывают внешние факторы. "Мы полагаем, что условия среды влияют не только на микроводоросли, но и на активность альговирусов", — отмечает Стельмах.

Она надеется, что дальнейшие исследования помогут их установить.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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