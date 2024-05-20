Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Наталья Ветлицкая похвасталась красивой дочерью
Стало известно, как спасти мебель от когтей кошек
Альговирусы признаны основной причиной гибели черноморского фитопланктона
В СССР хотели запретить фильм "Экипаж"
Как занятия боксом влияют на рельеф и форму тела?
Самая маленькая студия в Москве меньше 15 квадратных метров
Куда россияне планируют полететь летом
Как ускорить рост ногтей: три эффективных метода
Зачем выключать музыку во время вождения: важность слушания вашего автомобиля
Как лучше укоренить черенки винограда на дачном участке

Успешные способы укоренения винограда

1:51
Садоводство » Плодовые

Чтобы получить хороший урожай винограда, необходимо уметь правильно укоренять черенки. В этой статье мы расскажем о нескольких способах, которые помогут вам успешно укоренить черенки винограда.

Успешные способы укоренения винограда
Фото: Pravda.Ru by Вадим Горшенин

Первый способ - укоренение в воде. Для этого вам понадобится стакан или бутылка с водой, в которую нужно поместить черенок винограда. Важно выбрать здоровый и сильный черенок, длиной около 15 см. Нижние листья нужно удалить, оставив только верхние 2-3. Поместите черенок в воду так, чтобы нижние листья не касались ее поверхности. Через несколько недель появятся корни, и черенок можно будет пересадить в грунт.

Второй способ - укоренение в грунте. Для этого вам понадобится подготовить грунт, состоящий из песка и перегноя. Выберите место с хорошим солнечным освещением и внимательно прорежьте грунт. Поместите черенок в грунт на глубину около 5 см и накройте его пластиковой бутылкой или стеклянной банкой. Это создаст тепличный эффект и поможет ускорить процесс укоренения. Через 2-3 недели можно будет проверить, появились ли корни, и если да, то можно пересадить черенок в постоянное место.

Третий способ - укоренение в картофельном клубне. Этот способ подходит для тех, у кого нет возможности постоянно следить за черенками. Для этого вам понадобится картофельный клубень, который нужно разрезать на две части и в каждую вставить черенок винограда. Затем клубни нужно посадить в грунт на глубину около 10 см. Картофельный клубень будет служить источником питания для черенка, пока он не укоренится и не начнет получать питание из грунта.

Секреты укоренения винограда
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
Разгневанные фанаты покинули концерт Сердючки в Киеве

На сольном концерте в Киеве Андрей Данилко, известный как Верка Сердючка, встретил недовольство публики после исполнения своих старых русскоязычных песен.

Концерт Верки Сердючки в Киеве: скандал из-за старых хитов на русском
В ГИБДД раскрыли, как штрафуют водителей, обгоняющих патрульные машины
Обгон патрульной машины: когда это законно и как избежать неприятностей
Двойной "подарок" для Западной Украины. Российская ракета Х-101 получила вторую боеголовку
Оперная певица Анна Нетребко показала интерьер своей квартиры в стиле "цыганский шик"
Обновлённая ракета Х-101 с двойной боеголовкой уничтожит всё Дмитрий Плотников Грозный "Воевода" вышел в море пугать корабли НАТО своим непонятным назначением Андрей Николаев Может ли война быть гуманной — вот в чём вопрос Сергей Лебедев
Пару минут и лопата снова острая: этот дедовский метод поможет наточить инструмент — он восходит к временам кузнецов
Выяснившие пол ребёнка Роман Капаклы и Татьяна Мусульбес раскрыли, кого ждали
Если затупился секатор после обрезки винограда: вот что поможет вернуть ему первозданный вид
Если затупился секатор после обрезки винограда: вот что поможет вернуть ему первозданный вид
Последние материалы
В СССР хотели запретить фильм "Экипаж"
Как занятия боксом влияют на рельеф и форму тела?
Самая маленькая студия в Москве меньше 15 квадратных метров
Куда россияне планируют полететь летом
Как ускорить рост ногтей: три эффективных метода
Зачем выключать музыку во время вождения: важность слушания вашего автомобиля
Банки.ру выявил различия в стоимости страховки для мужчин и женщин
Как приготовить банановый смузи с молоком и какао
Стало известно, что чувствует брошенный кот
Выращиваем лук шалот
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников