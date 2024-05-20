Как лучше укоренить черенки винограда на дачном участке

Успешные способы укоренения винограда

1:51 Your browser does not support the audio element. Садоводство Плодовые

Чтобы получить хороший урожай винограда, необходимо уметь правильно укоренять черенки. В этой статье мы расскажем о нескольких способах, которые помогут вам успешно укоренить черенки винограда.

Фото: Pravda.Ru by Вадим Горшенин

Первый способ - укоренение в воде. Для этого вам понадобится стакан или бутылка с водой, в которую нужно поместить черенок винограда. Важно выбрать здоровый и сильный черенок, длиной около 15 см. Нижние листья нужно удалить, оставив только верхние 2-3. Поместите черенок в воду так, чтобы нижние листья не касались ее поверхности. Через несколько недель появятся корни, и черенок можно будет пересадить в грунт.

Второй способ - укоренение в грунте. Для этого вам понадобится подготовить грунт, состоящий из песка и перегноя. Выберите место с хорошим солнечным освещением и внимательно прорежьте грунт. Поместите черенок в грунт на глубину около 5 см и накройте его пластиковой бутылкой или стеклянной банкой. Это создаст тепличный эффект и поможет ускорить процесс укоренения. Через 2-3 недели можно будет проверить, появились ли корни, и если да, то можно пересадить черенок в постоянное место.

Третий способ - укоренение в картофельном клубне. Этот способ подходит для тех, у кого нет возможности постоянно следить за черенками. Для этого вам понадобится картофельный клубень, который нужно разрезать на две части и в каждую вставить черенок винограда. Затем клубни нужно посадить в грунт на глубину около 10 см. Картофельный клубень будет служить источником питания для черенка, пока он не укоренится и не начнет получать питание из грунта.