Рассказываем, что предпочитает лук шалот

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Выращиваем лук шалот

2:01
Садоводство » Советы

Лук шалот очень часто используется в кулинарии. Отличается он от обычного лука более нежным вкусом и ароматом, а также имеет более мелкие головки. Но, как и любое другое растение, для того чтобы получить хороший урожай, необходимо правильно сажать лук шалот.

Выращиваем лук шалот
Фото: flickr. com by Eunice is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Лук шалот предпочитает солнечные места с хорошей вентиляцией и дренированным грунтом. Также важно, чтобы в этом месте не задерживалась вода, так как это может привести к загниванию лука.

Для посадки лука шалот необходимо подготовить грядки. Они должны быть высокими и хорошо пропускать воздух. Также рекомендуется добавить в грядки органические удобрения, чтобы обеспечить растения питательными веществами.

Перед посадкой лук шалот необходимо разделить на отдельные зубки. Это делается для того, чтобы каждый зубок имел достаточно места для роста и развития. Затем зубки следует посадить на глубину около 5 см и на расстоянии 10-15 см друг от друга. Также важно не забывать оставить между рядами примерно 30 см, чтобы растения имели достаточно места для роста.

После посадки лук шалот необходимо хорошо полить и укрыть мульчой. Это поможет сохранить влагу в почве и защитить растения от сорняков. Также рекомендуется регулярно поливать лук шалот во время сухого периода.

Важным моментом при выращивании лука шалот является удаление цветоносов. Это делается для того, чтобы растение не тратило энергию на цветение, а направляло ее на рост луковиц. Также рекомендуется регулярно пропалывать грядки, чтобы предотвратить рост сорняков.

Когда лук шалот достигает зрелости, его можно собирать. Для этого необходимо выкопать луковицы и оставить их на солнце для высыхания. После этого лук шалот можно хранить в прохладном и сухом месте.

Лук-шалот созрел. Советы по выращиванию и размножению
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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