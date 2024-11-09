Как сода помогает в быту, но может навредить здоровью

1:04 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Сода — универсальное средство, незаменимое на кухне и в уборке. Для многих хозяек этот продукт стал настоящим помощником и даже используется в саду и огороде. Но можно ли использовать соду при изжоге?

Фото: Pravda.Ru by Сергей Кобин is licensed under All rights reserved

При ощущении жжения за грудиной лучше обратиться к врачу или использовать специализированные средства. Применение соды может не только не помочь, но и навредить организму.

Мясников пояснил, что сода, особенно в больших количествах, нарушает работу почек и кислотно-щелочной баланс организма. Если постоянно спасаться от изжоги с помощью соды, это может привести к негативным последствиям для здоровья.

Чтобы избежать изжоги, важно соблюдать режим питания — не переедать и есть небольшими порциями. После еды лучше избегать активных физических нагрузок. При появлении изжоги необходимо обратиться за медицинской помощью, ведь запущенное состояние может привести к серьёзным проблемам, включая рак пищевода.

Уточнения

Гидрокарбона́т на́трия (лат. Natrii hydrocarbonas), другие названия: бикарбона́т на́трия, питьева́я или пищева́я со́да, двууглеки́слый на́трий - неорганическое вещество, натриевая кислая соль угольной кислоты с химической формулой NaHCO 3 .

