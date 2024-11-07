Как быстро и без усилий убрать пни с участка

1:02 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Со временем каждый владелец участка сталкивается с проблемой удаления пней, которые возникают из-за болезней плодовых деревьев и необходимости перепланировки территории. Есть два способа, как избавиться от пня быстро и легко.

Фото: toolserver.org by Parker D, CC BY 3.0

Способ 1:

В дупло или специально проделанные отверстия внесите большое количество натриевой или калийной селитры. Затем накройте пень полиэтиленовой пленкой. Через год пень можно поджечь. Огонь и химическая реакция уничтожат даже подземную часть старого растения.

Обратите внимание!

Этот способ не рекомендуется использовать на торфяных грунтах, так как они легко воспламеняются и их трудно тушить.

Способ 2: Аммиачная селитра или мочевина используются так же, как и в предыдущем способе. Однако необходимость в поджоге отпадает сама собой. Через несколько лет после проведения процедуры от пня не останется и следа.

Уточнения