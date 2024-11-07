Как быстро и без усилий убрать пни с участка

Со временем каждый владелец участка сталкивается с проблемой удаления пней, которые возникают из-за болезней плодовых деревьев и необходимости перепланировки территории. Есть два способа, как избавиться от пня быстро и легко.
Способ 1:
В дупло или специально проделанные отверстия внесите большое количество натриевой или калийной селитры. Затем накройте пень полиэтиленовой пленкой. Через год пень можно поджечь. Огонь и химическая реакция уничтожат даже подземную часть старого растения.
Обратите внимание!
Этот способ не рекомендуется использовать на торфяных грунтах, так как они легко воспламеняются и их трудно тушить.
Способ 2: Аммиачная селитра или мочевина используются так же, как и в предыдущем способе. Однако необходимость в поджоге отпадает сама собой. Через несколько лет после проведения процедуры от пня не останется и следа.
Нитра́т аммо́ния (аммонийная (аммиачная) селитра) — химическое соединение NH4NO3, соль азотной кислоты.
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