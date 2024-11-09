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Wildberries улучшает условия труда и строит общежития для работников

0:55
Экономика

Объединенная компания Wildberries и Russ объявила о строительстве общежитий для сотрудников на складах, сообщает "Лента".

Wildberries улучшает условия труда и строит общежития для работников
Фото: Openverse by RG72, CC BY-SA 4.0

Цель — сократить расходы исполнителей на аренду жилья, так как многие работники проживают в населенных пунктах вокруг складов, чтобы сократить время на дорогу.

Кроме того, компания планирует увеличить размер вознаграждений за работу на складах, улучшить условия сотрудничества и внедрить новые системы расчета за объем работы, чтобы повысить уровень заработка работников.

Wildberries также проводит модернизацию складов: улучшает раздевалки, зону столовых, внедряет удобную навигацию и увеличивает количество питьевых точек.

Компания также запускает новый канал обратной связи в приложении WB Job, чтобы получать отзывы и предложения от сотрудников и оперативно реагировать на их пожелания.

Уточнения

Общежи́тие — оборудованное для временного совместного проживания помещение, предоставляемое учебным заведением, предприятием или Министерством Обороны для проживания учащихся, сотрудников предприятия и офицерского состава соответственно.

Wildberries — российский маркетплейс.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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