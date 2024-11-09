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Неспроста в гараже у Трампа когда-то появился электромобиль Tesla Roadster

1:00
Авто

Как сообщает Reuters, чрезмерное госрегулирование в США тормозит инновации и развитие бизнеса Илона Маска (например, проекты по роботакси, искусственному интеллекту). Ранее издание публиковало свидетельства работников компании Tesla, получивших травмы на производстве. 

Неспроста в гараже у Трампа когда-то появился электромобиль Tesla Roadster
Фото: Tesla is licensed under Free More info

В 2024 году Маск потратил на избирательную кампанию Дональда Трампа десятки миллионов долларов. Поэтому теперь поддержка администрации Трампа для руководителя Tesla — это способ избавиться от лишних ограничений и проверок, которые он рассматривает как препятствия на пути к успеху.

Кстати, в личном автопарке Трампа имеется спортивный электромобиль Tesla Roadster. Об этом пишет немецкое издание AutoBild со ссылкой на американские СМИ. Правда, неизвестно, в каком году именно Roadster был приобретен и ездил ли на ней Трамп. Однако неспроста "машинка" появилась ...

 

Уточнения

Tesla «Тесла» — американская компания, производитель электромобилей и решений для хранения электроэнергии.
 

Электромобиль — автомобиль, приводимый в движение одним или несколькими электродвигателями с питанием от независимого источника электроэнергии (аккумуляторов, топливных элементов, конденсаторов и т. п.).

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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