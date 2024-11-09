Россияне на борту лайнера, застрявшего в Иокогаме, ждут решения по визам

1:10 Your browser does not support the audio element. Туризм

Лайнер Spectrum of the Seas, который застрял в японском порту Иокогама из-за технических неисправностей, покинул его и направляется в Шанхай.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_night_view_of_Minato_Mirai_21_-_4.jpg by Kakidai

По данным Marinetraffic, судно будет в Шанхае 10 ноября в 17:30 по UTC (20:30 по московскому времени). Сейчас оно движется вдоль японского побережья, в районе порта Симода в префектуре Сидзуока.

Круизный лайнер был построен в 2019 году и ходит под флагом Кипра. Ранее стало известно, что около 50 граждан России обратились в консульский отдел посольства РФ в Японии с просьбой помочь им вылететь в Шанхай и далее в Россию, не дожидаясь завершения ремонта корабля.

Россияне оказались на борту, у них истекли японские транзитные визы, а сроки их пребывания в Японии подходили к концу.

Важную роль в ситуации играет российский туроператор CruClub, который сообщает, что на борту находится 538 россиян, которые, скорее всего, надеются на быстрое решение вопроса с визами и вылетом.

Уточнения

Иокога́ма Йокоха́ма (яп. 横浜市 Ёкохама-си) — крупнейший портовый город Японии, административный центр префектуры Канагава.

