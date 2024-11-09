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Как ухаживать за зубами, чтобы улыбка всегда была неотразимой

1:52
Моя семья » Красота и стиль

Красивая и здоровая улыбка — это не только эстетика, но и залог здоровья и уверенности в себе. Но как сохранить зубы сияющими и белыми на протяжении всей жизни?

Как ухаживать за зубами, чтобы улыбка всегда была неотразимой
Фото: Unsplash by Omar Lopez, PDM

Основные правила гигиены полости рта

  • Чистка зубов. Чистите зубы два раза в день в течение 2 минут мягкой зубной щеткой и фторсодержащей пастой.
  • Правильная техника. Чистите зубы круговыми движениями, не забывая о внутренней и наружной сторонах зубов, а также о жевательных поверхностях.
  • Монопучковая зубная щётка. Это отличный инструмент для дополнительного очищения зубов, особенно в труднодоступных местах, но не заменяет традиционную зубную щётку. Рекомендуется использовать в комплексе с обычной чисткой.
  • Ирригатор. Используйте ирригатор, чтобы очистить межзубные пространства от остатков пищи и бактерий.
  • Зубная нить. Зубная нить помогает удалить остатки пищи и бактерии из межзубных пространств, куда зубная щетка не добирается.
  • Ополаскиватель. Ополаскиватель для полости рта помогает удалить бактерии, снять воспаление и придать зубам свежесть.

Как сделать зубы белее

  • Отбеливающие пасты. Используйте отбеливающие зубные пасты, но не чаще двух раз в неделю.
  • Отбеливающие полоски. Используйте отбеливающие полоски, но не чаще одного раза в месяц.
  • Отбеливание у стоматолога. Пройдите процедуру отбеливания у стоматолога, чтобы получить более яркий и стойкий результат.

Помните, что улыбка — это ваша визитная карточка. Следуйте этим простым рекомендациям, и ваши зубы будут сиять здоровьем и белизной на протяжении всей жизни.

Уточнения

Зу́бы — костные образования у человека, служащие для первичной механической обработки пищи.

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Автор Мария Андреенкова
Мария Андреенкова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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