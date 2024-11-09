Просто готовьте больше, чем обычно, и у вас всегда будет вкусная и разнообразная домашняя еда

1:03 Your browser does not support the audio element. Еда

Приготовление пищи впрок — это выгодный способ сэкономить семейный бюджет, время и разнообразить меню.

Фото: commons.wikimedia.org by Cherubic, CC BY-SA 4.0

Например, если сварить крупы (рис, пшено, перловку) в двойном объёме и заморозить, то у вас всегда будет готовый гарнир. Обжарьте на сковороде филе курицы, рыбы или стейк, нарежьте салат — и полноценный обед или ужин готов. А если залить крупы молоком и подогреть, то получится вкусная молочная каша на завтрак. Тесто также удобно готовить впрок. Дрожжевое тесто не требует много времени на приготовление, его можно заморозить и использовать при необходимости. Так же можно поступить с сырниками — одну партию пожарить, другую заморозить. Бобовые тоже удобно варить в большом количестве, чтобы иметь их в запасе. Готовую фасоль можно добавлять в разные блюда. Овощи также можно запекать впрок, например, свёклу. Она долго хранится в холодильнике и подходит для разных блюд.

Уточнения

Кулина́ри́я (новолат. [ars] culinaria — кухонное искусство, от culina — «кухня»), также пова́ренное иску́сство — человеческая деятельность по приготовлению пищи.



Домашняя кухня — совокупность традиций и рецептов приготовления пищи в домашних условиях с помощью подручного бытового инвентаря (кухонной утвари), бытовых кухонных приборов и негабаритной посуды.

