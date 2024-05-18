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Оперная певица Анна Нетребко показала интерьер своей квартиры в стиле "цыганский шик"

Анна Нетребко показала "цыганский" интерьер своей квартиры

0:54
Шоу-бизнес

Звезда мировой оперы продемонстрировала, как выглядит её квартира изнутри. Интерьер её жилья просто поражает аляпистой роскошью.

Анна Нетребко показала "цыганский" интерьер своей квартиры
Фото: https://www.instagram.com/anna_netrebko_yusi_tiago by Инстаграм Анны Нетребко is licensed under public doman

Оперная дива разметила в "Инстаграме"* фото из своей квартиры с ремонтом в стиле "цыганский шик". Отделка и мебель в её жилье удивляет обилием цветов, цветочных принтов, лепнины и вензелей.

"Никогда не любила белый цвет в интерьере и одежде. Он идеален, а я не люблю идеальности, я люблю разнообразие и индивидуальность", — объяснила артистка.

Подписчики были впечатлены квартирой оперной певицы.

"Вот это кубанский шик";

"Пожар в Пампасах";

"Взрыв цветов и форм", — писали фолловеры под постом артистки.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

НЕМЦЫ В ШОКЕ HD АННА НЕТРЕБКО Ф Легар ария Джудитты
Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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