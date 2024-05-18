Оперная певица Анна Нетребко показала интерьер своей квартиры в стиле "цыганский шик"

Звезда мировой оперы продемонстрировала, как выглядит её квартира изнутри. Интерьер её жилья просто поражает аляпистой роскошью.
Оперная дива разметила в "Инстаграме"* фото из своей квартиры с ремонтом в стиле "цыганский шик". Отделка и мебель в её жилье удивляет обилием цветов, цветочных принтов, лепнины и вензелей.
"Никогда не любила белый цвет в интерьере и одежде. Он идеален, а я не люблю идеальности, я люблю разнообразие и индивидуальность", — объяснила артистка.
Подписчики были впечатлены квартирой оперной певицы.
"Вот это кубанский шик";
"Пожар в Пампасах";
"Взрыв цветов и форм", — писали фолловеры под постом артистки.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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