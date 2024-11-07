Автоэлектрик рассказал, что делать, если новый аккумулятор постоянно разряжается

Многие водители уверены, что подготовка автомобиля к зиме заключается лишь в замене шин и установке нового аккумулятора. Однако даже свежая батарея может разрядиться, если не провести своевременное обслуживание машины. В интервью для портала njcar.ru автоэлектрик профильного сервиса объяснил, как поступить в подобных ситуациях.
Основная причина разрядки аккумулятора зачастую кроется не в старом генераторе и не в излишнем количестве электронных устройств в авто, а в утечке тока, которую можно обнаружить и устранить самостоятельно.
Обычно штатный аккумулятор служит минимум пять лет, и его преждевременная разрядка — сигнал о проблемах с проводкой.
Для выявления причины важно действовать поэтапно. Прежде всего, стоит проверить генератор, так как его неисправности часто ведут к разрядке, а диагностика доступна по цене. Простой мультиметр поможет убедиться, что генератор стабильно заряжает аккумулятор.
Если с генератором всё в порядке, следующий подозреваемый — сам аккумулятор. Однако если батарея приобретена у надежного поставщика, вряд ли причина в ней.
Дальнейший осмотр под капотом может выявить окисление на клеммах аккумулятора — это явный знак возможной утечки. Высокий пусковой ток иногда вызывает разряд, а подзарядка не справляется с компенсацией. Чистка и обработка клемм специальными средствами способны продлить жизнь аккумулятора, предотвращая преждевременную поломку.
Тем не менее, окисление — лишь одна из причин разрядки. Резиновый коврик под аккумулятором, использовавшийся ещё в советское время, играет важную роль. Он не только стабилизирует батарею при движении, но и изолирует её от кузова, предотвращая утечку тока.
Такой коврик необходим и сейчас: он надёжно фиксирует батарею и защищает кузов от воздействия электролита.
Отдельное внимание нужно уделить массе, которую лучше проверять на кузове, а не на АКБ. Если точка заземления покрыта ржавчиной или загрязнена, это может вызвать ненадёжный контакт, приводящий к утечке и разрядке.
Зачистка и обработка болта на месте заземления помогут решить проблему, а нанесение защитной смазки предотвратит её повторение.
Автомоби́льный аккумуля́тор (точнее — автомобильная кислотная батарея; сокр. АКБ) — тип электрической аккумуляторной батареи, применяемый в автомобильном или мототранспорте.
Для продления жизни банного веника важно запаривать его правильно — от замачивания до прогрева над камнями.