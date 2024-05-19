Если затупился секатор после обрезки винограда: вот что поможет вернуть ему первозданный вид

В этой статье мы расскажем о правилах заточки секатора. Многие виноградари сталкиваются с проблемой, когда их инструмент после обрезки винограда начинает плохо работать.
Чаще всего это происходит из-за того, что в процессе обрезки виноградной лозы на лезвия секатора попадает сок, который затем смешивается с грязью и превращается в липкое вещество, застывающее на лезвиях. Это может привести к заеданию лезвий, уменьшению скорости обрезки и усталости рук. Чтобы избежать подобных проблем, необходимо регулярно и правильно обслуживать свои секаторы.
В первую очередь, подготовьте спирт, ветошь и техническое масло.
Затем протрите лезвия секатора ветошью, смоченной в спирте, до тех пор, пока они не начнут блестеть. Это займёт всего несколько минут, но поможет сохранить секатор в хорошем состоянии.
После этого смажьте все подвижные части секатора, такие как место соединения лезвий, техническим маслом. Например, подойдёт масло для смазки швейных машин.
Это поможет поддерживать его в хорошем состоянии.
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