Если затупился секатор после обрезки винограда: вот что поможет вернуть ему первозданный вид

Как заточить секатор

1:11 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

В этой статье мы расскажем о правилах заточки секатора. Многие виноградари сталкиваются с проблемой, когда их инструмент после обрезки винограда начинает плохо работать.

Фото: commons.wikimedia.org by SB_Johnny is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Чаще всего это происходит из-за того, что в процессе обрезки виноградной лозы на лезвия секатора попадает сок, который затем смешивается с грязью и превращается в липкое вещество, застывающее на лезвиях. Это может привести к заеданию лезвий, уменьшению скорости обрезки и усталости рук. Чтобы избежать подобных проблем, необходимо регулярно и правильно обслуживать свои секаторы.

В первую очередь, подготовьте спирт, ветошь и техническое масло.

Затем протрите лезвия секатора ветошью, смоченной в спирте, до тех пор, пока они не начнут блестеть. Это займёт всего несколько минут, но поможет сохранить секатор в хорошем состоянии.

После этого смажьте все подвижные части секатора, такие как место соединения лезвий, техническим маслом. Например, подойдёт масло для смазки швейных машин.

Это поможет поддерживать его в хорошем состоянии.