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Найдены самые маленькие студии в Москве — узнали, почём их пока можно купить

Самая маленькая студия в Москве меньше 15 квадратных метров

1:37
Недвижимость

Площадь самой маленькой студии в продаже в Москве не дотягивает даже до 15 "квадратов", выяснили в пятницу "Известия" в сервисе по продаже новостроек OPENCITY.

Самая маленькая студия в Москве меньше 15 квадратных метров
Фото: DESIGN BOOK | Учебник дизайнера интерьеров by Елена Фатеева is licensed under public domain

Топ маленьких студий на рынке столичного жилья вышел в итоге таким:

  1. 14,1 квадратных метра в новостройке с отделкой в Новой Москве — 4,85 миллиона рублей,
  2. 15,7 квадратных метра в доме комфорт-класса без отделки в Западном Дегунине — 8,9 миллиона рублей,
  3. 17,4 квадратных метра без отделки в Печатниках — 10,1 миллиона рублей.

Доля студий в ассортименте жилья в новостройках доходит до 22%, прокомментировал основатель проекта Евгений Дружинин.

"Такой формат пользуется большой популярностью у жителей Москвы, так как минимальный порог входа может составлять 6-7 миллионов за небольшую квартиру в пределах МКАД, — объяснил он. — Однако введённый на днях норматив по минимальной площади квартиры в новых ЖК 28 кв. метров изменит баланс, и в ближайшие год-два доля студий значительно изменится".

Напомним, 16 мая обнародован запрет на строительство домов с квартирами меньше определённой площади (до 28 кв. м для однокомнатных, до 44 кв. м для двухкомнатных). В том же документе напоминается, что студии вообще не относятся к жилью.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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