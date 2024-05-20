Найдены самые маленькие студии в Москве — узнали, почём их пока можно купить

Площадь самой маленькой студии в продаже в Москве не дотягивает даже до 15 "квадратов", выяснили в пятницу "Известия" в сервисе по продаже новостроек OPENCITY.
Топ маленьких студий на рынке столичного жилья вышел в итоге таким:
Доля студий в ассортименте жилья в новостройках доходит до 22%, прокомментировал основатель проекта Евгений Дружинин.
"Такой формат пользуется большой популярностью у жителей Москвы, так как минимальный порог входа может составлять 6-7 миллионов за небольшую квартиру в пределах МКАД, — объяснил он. — Однако введённый на днях норматив по минимальной площади квартиры в новых ЖК 28 кв. метров изменит баланс, и в ближайшие год-два доля студий значительно изменится".
Напомним, 16 мая обнародован запрет на строительство домов с квартирами меньше определённой площади (до 28 кв. м для однокомнатных, до 44 кв. м для двухкомнатных). В том же документе напоминается, что студии вообще не относятся к жилью.
На сольном концерте в Киеве Андрей Данилко, известный как Верка Сердючка, встретил недовольство публики после исполнения своих старых русскоязычных песен.