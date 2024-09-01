Как не стоит: 4 самых распространенных ошибок при ношении украшений

На сохранность ювелирных украшений влияет не только хороший уход, но и то, как их носить

1:52 Your browser does not support the audio element. Моя семья

Как оказалось, на сохранность ювелирных украшений влияет не только хороший уход, но и то, как вы их носите. Об этом рассказали в журнале Glamour.

Так, например, не стоит носить часы и браслет на одной руке. Конечно, это выглядит очень красиво, но таким образом браслет и часы трутся друг о друга и возникают царапины.

Фото: commons.wikimedia.org by ожерелье, CC BY-SA 4.0

Другая ошибка заключается в том, что и кольца также не стоит носить рядом друг с другом: так появятся царапины. Борозды могут появиться и когда вы хлопаете в ладоши. Поэтому, прежде чем идти на концерт, надев кольца на обе руки, тщательно подумайте, а не стоит ли вам оставить одно из украшений дома.

Перенос тяжестей также может повредить вашим кольцам.

Третья ошибка: слишком свободная посадка часов на руке может навредить аксессуару. Конечно, вам все равно должно быть комфортно, а ремешок не должен сдавливать руку, но, когда часы болтаются на руке, вес циферблата постоянно тянет ремешок, что в конечном итоге приведет к его поломке.

И четвертая ошибка: не снимать украшения перед нанесением и снятием макияжа, во время уборки или водных процедур. Украшения чувствительны к воздействию окружающей среды, к поту, влажности или химии. Их не следует носить во время уборки, в бассейне, море, озере или во время работы в саду. Золотые и серебряные украшения могут потерять цвет, если на них будут попадать уходовые и укладочные средства. И особенно чувствителен таким вещам жемчуг.

Если вы, по понятным причинам, не хотите обходиться без лосьона для тела, крема для рук или лака для волос, надевайте украшения только после того, как закончите все процедуры.

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