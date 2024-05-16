Москва официально отказалась от студий и микроквартир

В Москве установили минимальную площадь жилья 28 квадратных метров

1:03 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В Москве установили минимальную площадь жилья 28 квадратных метров, сообщила в четверг РИА Недвижимость со ссылкой на информационное письмо Москомэкспертизы.

Фото: ФНС РФ is licensed under public domain

Документ напоминает, что Жилищный кодекс РФ не относит студии к жилым помещениям, а свод правил о многоквартирных жилых зданиях ограничивает минимально возможную площадь квартир: однокомнатных — 28 квадратными метрами, двухкомнатных — 44 "квадратами".

"При проектировании объектов на территории города Москвы отклонение от установленных минимальных значений площади квартир не допускается", — строго-настрого предупреждает письмо.

Эти требования не распространяются на дома, разрешение на строительство которых получено до 7 мая.

Все поданные позже проекты с нарушениями получат отрицательные заключения Москомэкспертизы. В свою очередь, Мосгосстройнадзор будет следить, чтобы эти нарушения не возникли на стадии строительства.