"Тройня" от стюардессы: что нельзя делать в самолете — советы

Стюардесса с десятилетним стажем рассказала о трех вещах, которых следует избегать во время полета.
Во-первых, она советует не спать перед взлетом, так как это увеличивает риск баротравмы уха.
Во-вторых, она напомнила, что нельзя употреблять собственный алкоголь на борту, даже если он куплен в дьюти-фри, поскольку это может привести к отказу в обслуживании пассажиров.
В-третьих, она предупредила о необходимости носить обувь на борту, особенно при посещении туалетов, где могут быть загрязненные поверхности.
Эти советы были представлены в видеоролике, который набрал более 641 000 просмотров на TikTok после его публикации 30 апреля.
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