"Тройня" от стюардессы: что нельзя делать в самолете — советы

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Стюардесса поведала, что не следует делать во время полета

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Туризм

Стюардесса с десятилетним стажем рассказала о трех вещах, которых следует избегать во время полета.

Стюардесса поведала, что не следует делать во время полета
Фото: www.flickr.com by Austrian Airlines is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic.

Во-первых, она советует не спать перед взлетом, так как это увеличивает риск баротравмы уха.

Во-вторых, она напомнила, что нельзя употреблять собственный алкоголь на борту, даже если он куплен в дьюти-фри, поскольку это может привести к отказу в обслуживании пассажиров.

В-третьих, она предупредила о необходимости носить обувь на борту, особенно при посещении туалетов, где могут быть загрязненные поверхности.

Эти советы были представлены в видеоролике, который набрал более 641 000 просмотров на TikTok после его публикации 30 апреля.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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