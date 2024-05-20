"Тройня" от стюардессы: что нельзя делать в самолете — советы

Стюардесса поведала, что не следует делать во время полета

0:44 Your browser does not support the audio element. Туризм

Стюардесса с десятилетним стажем рассказала о трех вещах, которых следует избегать во время полета.

Фото: www.flickr.com by Austrian Airlines is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic.

Во-первых, она советует не спать перед взлетом, так как это увеличивает риск баротравмы уха.

Во-вторых, она напомнила, что нельзя употреблять собственный алкоголь на борту, даже если он куплен в дьюти-фри, поскольку это может привести к отказу в обслуживании пассажиров.

В-третьих, она предупредила о необходимости носить обувь на борту, особенно при посещении туалетов, где могут быть загрязненные поверхности.

Эти советы были представлены в видеоролике, который набрал более 641 000 просмотров на TikTok после его публикации 30 апреля.