Men Today: накачать пресс при помощи полотенца всего за 5 минут в день

Интересное и необычное упражнение, чтобы накачать пресс при помощи полотенца всего за 5 минут в день, опубликовано в журнале Men Today.
Для его выполнения необходимо согнуть ноги и локти под углом 90 градусов, при этом под поясницу нужно положить сложенное полотенце. После этого надо соприкоснуться мизинцами так, чтобы ваши ладони были повёрнуты к земле. Пальцы ног направить внутрь. В таком положении необходимо пролежать 5 минут, полностью расслабившись.
Упражнения советуют выполнять 1 раз в день на протяжение 10 дней.
Такая тренировка направлена в первую очередь на прямую мышцу живота, но также задействует внутренние и внешние косые мышцы.
При приготовлении картошки существует несколько хитрых ходов, которые могут сделать процесс варки более эффективным и придать гарниру более аппетитный вид.