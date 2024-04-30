Men Today: накачать пресс при помощи полотенца всего за 5 минут в день

5 минут в день для идеального пресса

0:47 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Интересное и необычное упражнение, чтобы накачать пресс при помощи полотенца всего за 5 минут в день, опубликовано в журнале Men Today.

Фото: unsplash.com by Скотт Уэбб is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Для его выполнения необходимо согнуть ноги и локти под углом 90 градусов, при этом под поясницу нужно положить сложенное полотенце. После этого надо соприкоснуться мизинцами так, чтобы ваши ладони были повёрнуты к земле. Пальцы ног направить внутрь. В таком положении необходимо пролежать 5 минут, полностью расслабившись.

Упражнения советуют выполнять 1 раз в день на протяжение 10 дней.

Такая тренировка направлена в первую очередь на прямую мышцу живота, но также задействует внутренние и внешние косые мышцы.