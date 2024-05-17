Этого колорадские жуки боятся как огня: проведите обработку простым средством — эффект удивит

В середине мая, когда одуванчики начинают цвести, а сорные паслёновые усиленно растут, на садовых участках активизируются колорадские жуки. Эти вредители быстро перемещаются с сорняков на только что посаженные рассады баклажанов, помидоров и картофеля.
Дачники придумали различные способы борьбы с этим вредителем, так как его наличие может серьёзно поставить под угрозу урожай. Колорадский жук быстро развивает иммунитет к ядам, поэтому для эффективной борьбы с ним необходимо применять комплексный подход, включая народные средства, агротехнические мероприятия и инсектициды.
Среди агротехнических методов борьбы можно выделить рыхление гряд, окучивание и соблюдение севооборота. Посадка картофеля на одном и том же участке с каждым годом создает благоприятные условия для размножения жуков, поэтому смена мест посадки картофеля очень важна. Также не рекомендуется выращивать картофель после паслёновых.
Для отпугивания колорадских жуков эффективно использовать горчицу и древесную золу. Разведите 100 г горчичного порошка в 10 литрах воды и добавьте 100 мл 9%-ного уксуса. Этим раствором опрыскивайте ботву растений. В период цветения, после дождя или утренней росы, обработайте огород древесной золой. Колорадский жук не любит землю, удобренную золой. Пудрите посадки каждые 2 недели, используя примерно 10 кг золы на 1 сотку.
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