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Эпидемиолог Карань напомнила об необходимости применения антибиотиков после укуса клеща

Врач Карань: если клещ является носителем боррелии, то нужны антибиотики

1:59
Здоровье

После укуса клеща необходимо отправить на исследование в лабораторию, чтобы определить, передаёт ли он опасные болезни. Однако, если нет возможности провести проверку на наличие инфекции, важно следовать определённым инструкциям. Эти рекомендации дала эпидемиолог Людмила Карань в интервью для NewsInfo.Ru.

Врач Карань: если клещ является носителем боррелии, то нужны антибиотики
Фото: commons.wikimedia.org by Kaldari is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Если человек проживает в районе, где клещевой энцефалит эндемичен, важно принять меры профилактики как можно скорее, особенно если не было прививки от этого заболевания. Рекомендуется обратиться в местную городскую клинику для получения противоклещевого иммуноглобулина.

"Сделать это нужно в течение 96 часов, как прописывают наши правила, но, в принципе, это нужно сделать как можно более ранее. Дальше уже эффективность иммуноглобулина снизится из-за того, что сам вирус тоже может размножаться и попадать в нервную систему. Если вирус попал в нервную систему, иммуноглобулин мало чем сможем в этой ситуации помочь", — рассказала Людмила Карань.

Согласно её утверждению, противоклещевой иммуноглобулин необходимо вводить только под контролем врачей в медицинском учреждении.

Клещи, помимо клещевого энцефалита, могут также переносить другие опасные заболевания, такие как боррелиоз.

В данном случае ситуация зависит от места проживания и места укуса клеща. Например, в Москве и Московской области около 20% клещей являются переносчиками боррелиоза. В то время как в Западной Сибири, Восточной Сибири и на Урале это число достигает от 40% до 60%. То есть, каждый второй клещ может быть носителем боррелии, как дополнила специалист.

В такой ситуации дополнительно рекомендуется обратиться к врачу-инфекционисту, который порекомендует принимать антибиотики.

 

 

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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