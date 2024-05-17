Хирург рассказал об уникальных симптомах геморроя

Хирург Стацюк: признаки геморроя - зуд, жжение, кровянистые выделения

0:51 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Согласно мнению хирурга Олега Стацюка, геморрой сопровождается такими симптомами, как зуд и жжение в анальном отверстии, кровотечения при опорожнении кишечника, а также выраженной болью в районе ануса, сообщает NEWS. ru.

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"Основными проявлениями геморроя считаются боли в анальной области, кровянистые выделения при опорожнении кишечника, слизистые выделения из ректальной области, у некоторых пациентов могут встречаться зуд и жжение в области анального отверстия", — заметил Олег Стацюк.

Для профилактики геморроя специалист посоветовал включить в рацион много растительной клетчатки и воды, сократить употребление быстроусвояемых углеводов и жиров, а при сидячей работе — регулярно выполнять физические упражнения и соблюдать правила гигиены.