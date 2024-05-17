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Хирург рассказал об уникальных симптомах геморроя

Хирург Стацюк: признаки геморроя - зуд, жжение, кровянистые выделения

0:51
Здоровье

Согласно мнению хирурга Олега Стацюка, геморрой сопровождается такими симптомами, как зуд и жжение в анальном отверстии, кровотечения при опорожнении кишечника, а также выраженной болью в районе ануса, сообщает NEWS. ru.

Хирург Стацюк: признаки геморроя - зуд, жжение, кровянистые выделения
Фото: flickr. com by SuSanA Secretariat is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

"Основными проявлениями геморроя считаются боли в анальной области, кровянистые выделения при опорожнении кишечника, слизистые выделения из ректальной области, у некоторых пациентов могут встречаться зуд и жжение в области анального отверстия", — заметил Олег Стацюк.

Для профилактики геморроя специалист посоветовал включить в рацион много растительной клетчатки и воды, сократить употребление быстроусвояемых углеводов и жиров, а при сидячей работе — регулярно выполнять физические упражнения и соблюдать правила гигиены.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Зинина Алина
Специализируется на общей хирургии, колопроктологии, хирургической проктологии
Специалист Исаев Владимир
Владеет висцеральной и кранеосакральной мануальными методиками, осуществляет комплексный подход к организму, как к единой системе, что дает возможность устранить то нарушение, которое и явилось причиной боли, проводит мануальную терапию с кинезиологическим тестированием мышц.
Специалист Фролова Юлия
Занимается профилактикой, диагностикой и лечение общехирургических заболеваний таких, как гнойные процессы кожи и подкожно-жировой клетчатки (фурункул, карбункул, язвы, нарывы и др.), травмы (раны, ушибы и т.д.), доброкачественные образования (жировики или липомы и др.)
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