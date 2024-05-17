Ксения Собчак высказалась об убийстве солистки группы Una Анастасии Котовой: "Это жутко"

Ксения Собчак шокирована историей солистки группы Una Анастасии Котовой, которая умерла насильственной смертью.
Журналистка рассказала, что певицу Анастасию Котову до смерти избил её бойфренд.
Собчак считает, что данный случай ещё раз подтверждает необходимость принятия в России закона о домашнем насилии.
"Таких бытовых ссор с побоями и ужасными исходами, со смертями и жуткими травмами очень много. Мы видим это в новостях каждый день. Женщину просто забил до смерти бойфренд. Это жутко", — написала Ксения в своём Telegram-канале.
Журналистка, ссылаясь на издание "Фонтанка", рассказала, что между 37-летней Анастасией и её 31-летним возлюбленным произошла ссора, когда они находились в квартире в Колпино. Мужчина избил девушку. Прибывшая на место полиция констатировала смерть певицы.
Продюсер Яна Рудковская продемонстрировала особенные завтраки для младшего сына Арсения.