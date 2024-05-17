Ксения Собчак высказалась об убийстве солистки группы Una Анастасии Котовой: "Это жутко"

Ксения Собчак отреагировала на новость о смерти певицы Анастасии Котовой

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ксения Собчак шокирована историей солистки группы Una Анастасии Котовой, которая умерла насильственной смертью.

Фото: commons.wikimedia.org by w:User:NewYorkStyledCheesecakes

Журналистка рассказала, что певицу Анастасию Котову до смерти избил её бойфренд.

Собчак считает, что данный случай ещё раз подтверждает необходимость принятия в России закона о домашнем насилии.

"Таких бытовых ссор с побоями и ужасными исходами, со смертями и жуткими травмами очень много. Мы видим это в новостях каждый день. Женщину просто забил до смерти бойфренд. Это жутко", — написала Ксения в своём Telegram-канале.

Журналистка, ссылаясь на издание "Фонтанка", рассказала, что между 37-летней Анастасией и её 31-летним возлюбленным произошла ссора, когда они находились в квартире в Колпино. Мужчина избил девушку. Прибывшая на место полиция констатировала смерть певицы.

ГРУППА UNA "космонавты"