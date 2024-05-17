Как приготовить утку по-пекински дома?

2:26 Your browser does not support the audio element. Еда

Президент Владимир Путин рассказал, что за обедом у Си Цзиньпина с удовольствием съел две порции утки по-пекински. Хотел было ограничиться одной, но не удержался и съел вторую,

Фото: commons.wikimedia.org by Solomon203 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

"уж очень вкусно!"

Разумеется, сразу встал вопрос о том, а нельзя ли в домашних условиях попробовать то, что ел Путин. В принципе, это возможно.

Утка по-пекински — это традиционное китайское блюдо, которое можно приготовить в домашних условиях. Однако процесс приготовления может занять несколько дней и требует определённых навыков и ингредиентов. Вот основные шаги:

Выбор утки: выберите утку весом около 2–3 кг. Она должна быть свежей и без повреждений. Подготовка утки: очистите утку от перьев и внутренностей. Затем вымойте её и обсушите бумажными полотенцами. Маринад: приготовьте маринад из соевого соуса, мёда, рисового вина (или сухого хереса), имбиря, чеснока и специй. Натрите утку маринадом внутри и снаружи и оставьте на ночь в холодильнике. Сушка: достаньте утку из холодильника и дайте ей согреться до комнатной температуры. Затем подвесьте её за шею и оставьте сушиться на 12 часов. Это позволит коже стать более хрустящей. Запекание: разогрейте духовку до 190 °C. Положите утку на решётку грудкой вверх и запекайте 1 час. Затем переверните утку и запекайте ещё 15 минут. Уменьшите температуру до 160 °C и запекайте утку ещё 30 минут. Копчение: поместите утку в коптильню или специальную печь для копчения на 3 часа при температуре 80–90 °С. Если у вас нет специального оборудования, можно использовать жидкий дым. Подача: готовую утку нарежьте тонкими ломтиками и подавайте с блинчиками, соусом хойсин и свежими огурцами.

Обратите внимание, что приготовление утки по-пекински требует времени и усилий.

В принципе, в продуктовых магазинах и, тем более, в интернете, можно найти множество китайских соусов и специй, которые помогут придать блюду именно тот вкус, который должен быть изначально в китайской кухне.