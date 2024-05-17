"Война — путь обмана". Президент Владимир Путин собрался на переговоры с Зеленским

Владимир Путин собрался подписывать с Владимиром Зеленским "судьбоносные документы", надо всего лишь подтвердить его легитимность.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что для России имеет значение легитимность президента Украины Владимира Зеленского.
"Для России вопрос о легитимности Зеленского имеет значение, судьбоносные документы надо подписывать с легитимными властями", — сказал президент на финальной пресс-конференции в Китае.
И отдал вопрос на откуп "правовой и политической системе Украины, в том числе, конституционному суду". То есть нужны выборы или официальное определение конституционного суда (КС) Украины.
Президентские выборы на Украине должны были состояться 31 марта, а с 21 мая вновь избранный президент вступил бы в свои полномочия. Но Зеленский отказался их проводить, якобы потому что режим военного положения не позволяет это делать, что записано в соответствующем законе.
Однако решением КС Украины от 15 мая 2014 года было сказано, что "положения ст. 103 Конституции Украины и других её статей, определяющих конституционно-правовой статус президента Украины, не содержат норм, устанавливающих другой срок, кроме пятилетнего, на который граждане могут избирать главу государства, независимо от вида выборов".
Такое определение было связано с необходимостью закончить полномочия Виктора Януковича. КС должен теперь иным образом прокомментировать ч. 1 ст. 103 основного закона. На что он может пойти, но в ущерб своей репутации и репутации Украины.
Таким образом, Путин заранее уверен, что ни выборов, ни нужного Зеленскому определения КС не будет, поэтому об этом можно смело говорить как об условиях, чтобы выглядеть в глазах международных наблюдателей лояльным к "мирным переговорам". И ранее президентом РФ были озвучены аналогичные нереализуемые предложения Зеленскому, например — отменить свой указ о невозможности переговоров с РФ.
Зеленский априори не может этого сделать, так как его националисты "повесят на первом же столбе".
Легитимность Зеленского имеет значение и для многих на Западе. Например, США проводили свои выборы и в Гражданскую войну, это для них суперважный момент демократии.
Поэтому госсекретать Энтони Блинкен затронул тему во время недавнего визита в Киев. Он отметил, что "сроки проведения на Украине новых выборов зависят от воли населения страны". То есть при Зеленском — никогда.
Все притворяются, но все знают, что Зеленский будет нелегитимен с 21 мая. Россия не будет с ним подписывать документы, и даже объявит в розыск вторично, а США не будут поставлять помощь. Во всяком случае, трудности определённо возникнут.
Если "охранная грамота" у Зеленского отозвана, то его возможная трагическая гибель, как говорят американцы, будет "побочным ущербом". Пока ещё президент Украины начинает проигрывать борьбу за "умы и сердца" украинцев, поэтому на Западе будут стараться его убрать и провести на пост президента через выборы другого человека, того же Валерия Залужного .
Внутри Украины оживятся силы, которые давно хотят "уйти" Зеленского, обвиняя его в поражениях на фронте, росте налогов и инфляции, неспособности организовать международную помощь. Он должен опасаться покушений, переворотов, бунтов. Не случайно за полгода Зеленский сменил на должности командира Сил Специальных операций (ССО) двух людей и назначил третьего. Уволены и начальники из его личной охраны.
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