"Война — путь обмана". Президент Владимир Путин собрался на переговоры с Зеленским

Путин: легитимность Зеленского нужна для подписания судьбоносных документов с РФ

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Владимир Путин собрался подписывать с Владимиром Зеленским "судьбоносные документы", надо всего лишь подтвердить его легитимность.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Путин не исключил подписание документов с Зеленским

Президент РФ Владимир Путин заявил, что для России имеет значение легитимность президента Украины Владимира Зеленского.

"Для России вопрос о легитимности Зеленского имеет значение, судьбоносные документы надо подписывать с легитимными властями", — сказал президент на финальной пресс-конференции в Китае.

И отдал вопрос на откуп "правовой и политической системе Украины, в том числе, конституционному суду". То есть нужны выборы или официальное определение конституционного суда (КС) Украины.

Ни выборов, ни определения КС Украины не будет

Президентские выборы на Украине должны были состояться 31 марта, а с 21 мая вновь избранный президент вступил бы в свои полномочия. Но Зеленский отказался их проводить, якобы потому что режим военного положения не позволяет это делать, что записано в соответствующем законе.

Однако решением КС Украины от 15 мая 2014 года было сказано, что "положения ст. 103 Конституции Украины и других её статей, определяющих конституционно-правовой статус президента Украины, не содержат норм, устанавливающих другой срок, кроме пятилетнего, на который граждане могут избирать главу государства, независимо от вида выборов".

Такое определение было связано с необходимостью закончить полномочия Виктора Януковича. КС должен теперь иным образом прокомментировать ч. 1 ст. 103 основного закона. На что он может пойти, но в ущерб своей репутации и репутации Украины.

Таким образом, Путин заранее уверен, что ни выборов, ни нужного Зеленскому определения КС не будет, поэтому об этом можно смело говорить как об условиях, чтобы выглядеть в глазах международных наблюдателей лояльным к "мирным переговорам". И ранее президентом РФ были озвучены аналогичные нереализуемые предложения Зеленскому, например — отменить свой указ о невозможности переговоров с РФ.

Зеленский априори не может этого сделать, так как его националисты "повесят на первом же столбе".

Легитимность Зеленского нужна Западу

Легитимность Зеленского имеет значение и для многих на Западе. Например, США проводили свои выборы и в Гражданскую войну, это для них суперважный момент демократии.

Поэтому госсекретать Энтони Блинкен затронул тему во время недавнего визита в Киев. Он отметил, что "сроки проведения на Украине новых выборов зависят от воли населения страны". То есть при Зеленском — никогда.

Все притворяются, но все знают, что Зеленский будет нелегитимен с 21 мая. Россия не будет с ним подписывать документы, и даже объявит в розыск вторично, а США не будут поставлять помощь. Во всяком случае, трудности определённо возникнут.

"Охранная грамота" у Зеленского отозвана

Если "охранная грамота" у Зеленского отозвана, то его возможная трагическая гибель, как говорят американцы, будет "побочным ущербом". Пока ещё президент Украины начинает проигрывать борьбу за "умы и сердца" украинцев, поэтому на Западе будут стараться его убрать и провести на пост президента через выборы другого человека, того же Валерия Залужного .

Внутри Украины оживятся силы, которые давно хотят "уйти" Зеленского, обвиняя его в поражениях на фронте, росте налогов и инфляции, неспособности организовать международную помощь. Он должен опасаться покушений, переворотов, бунтов. Не случайно за полгода Зеленский сменил на должности командира Сил Специальных операций (ССО) двух людей и назначил третьего. Уволены и начальники из его личной охраны.

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