"Война — путь обмана". Президент Владимир Путин собрался на переговоры с Зеленским

Владимир Путин собрался подписывать с Владимиром Зеленским "судьбоносные документы", надо всего лишь подтвердить его легитимность.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International