Ошейник для собаки: на что обратить внимание при покупке

Ваш питомец в безопасности: правила выбора надёжного ошейника для собаки

2:17 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Ошейник для собаки — это не просто аксессуар, это важный элемент воспитания и безопасности животного. Правильно подобранный ошейник не только сохранит здоровье собаки, но и позволит владельцу уверенно контролировать питомца во время прогулок. Казалось бы, выбрать ошейник — дело несложное, но все же есть несколько правил, которые стоит учесть.

Фото: commons.wikimedia.org by Usien, PDM

Размер имеет значение

Чтобы ошейник подошел идеально, нужно правильно измерить шею собаки. Для этого возьмите обычную сантиметровую ленту и оберните ее вокруг средней части шеи питомца, не затягивая слишком туго. Полученный замер и определит необходимый размер ошейника. Он должен сидеть свободно, чтобы между ним и шеей собаки можно было просунуть два пальца.

Материал имеет значение

Самыми популярными материалами для ошейников являются кожа, нейлон и текстиль. Кожаные ошейники универсальны, прочны и долговечны. Нейлоновые более легкие и удобные, но менее надежные. Текстильные ошейники мягкие и безопасные, но менее долговечные. Выбирайте материал исходя из размера и темперамента вашей собаки. Крупным и активным питомцам лучше подойдут кожаные или нейлоновые ошейники.

Застёжка имеет значение

Самыми распространенными видами застежек являются пряжка, карабин и магнитная застежка. Пряжка — классический и надежный вариант. Карабин легко и быстро застегивается, но менее прочен. Магнитная застежка очень удобна в использовании, но не подойдет для собак-силачей.

Дизайн имеет значение

Ошейники бывают самых разных расцветок и с разными декоративными элементами. Однако, выбирая ошейник, стоит отдавать предпочтение моделям со светоотражающими вставками — они сделают вашего питомца заметнее в темноте.

Помимо базового ошейника, владельцам собак также рекомендуется приобрести поводок, который должен подходить по размеру и типу застежки к ошейнику. Следуя этим простым правилам, вы сможете подобрать для своего питомца максимально комфортный и безопасный ошейник.

Ошейники для собак: как выбрать нужный?