Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Китай разрешил россиянам не сдавать биометрию при оформлении виз до конца 2025 года
Рагу из кабачков и баклажанов с помидорами и перцем: просто, полезно и очень вкусно
Вредители атакуют баклажаны? Действуем решительно для спасения урожая
Учёные из США назвали оптимальную частоту тренировок для психического здоровья
Автономный дирижабль Sceye HAPS способен обеспечить интернетом самые удаленные части мира
Лоферы продолжают быть актуальной частью гардероба
В Москве сдаются гаражи в качестве полноценного жилья
В Москве хозяйка рискуя жизнью пыталась спасти кота, прыгнувшего с 14 этажа
Джинсы с широкими штанинами стали самыми модными в сезоне

Ошейник для собаки: на что обратить внимание при покупке

Ваш питомец в безопасности: правила выбора надёжного ошейника для собаки
2:17
Зоосфера » Собаки

Ошейник для собаки — это не просто аксессуар, это важный элемент воспитания и безопасности животного. Правильно подобранный ошейник не только сохранит здоровье собаки, но и позволит владельцу уверенно контролировать питомца во время прогулок. Казалось бы, выбрать ошейник — дело несложное, но все же есть несколько правил, которые стоит учесть.

Ваш питомец в безопасности: правила выбора надёжного ошейника для собаки
Фото: commons.wikimedia.org by Usien, PDM

Размер имеет значение

Чтобы ошейник подошел идеально, нужно правильно измерить шею собаки. Для этого возьмите обычную сантиметровую ленту и оберните ее вокруг средней части шеи питомца, не затягивая слишком туго. Полученный замер и определит необходимый размер ошейника. Он должен сидеть свободно, чтобы между ним и шеей собаки можно было просунуть два пальца.

Материал имеет значение

Самыми популярными материалами для ошейников являются кожа, нейлон и текстиль. Кожаные ошейники универсальны, прочны и долговечны. Нейлоновые более легкие и удобные, но менее надежные. Текстильные ошейники мягкие и безопасные, но менее долговечные. Выбирайте материал исходя из размера и темперамента вашей собаки. Крупным и активным питомцам лучше подойдут кожаные или нейлоновые ошейники.

Застёжка имеет значение

Самыми распространенными видами застежек являются пряжка, карабин и магнитная застежка. Пряжка — классический и надежный вариант. Карабин легко и быстро застегивается, но менее прочен. Магнитная застежка очень удобна в использовании, но не подойдет для собак-силачей.

Дизайн имеет значение

Ошейники бывают самых разных расцветок и с разными декоративными элементами. Однако, выбирая ошейник, стоит отдавать предпочтение моделям со светоотражающими вставками — они сделают вашего питомца заметнее в темноте.

Помимо базового ошейника, владельцам собак также рекомендуется приобрести поводок, который должен подходить по размеру и типу застежки к ошейнику. Следуя этим простым правилам, вы сможете подобрать для своего питомца максимально комфортный и безопасный ошейник.

Ошейники для собак: как выбрать нужный?
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Шикарная грузинская закуска из баклажанов, перца и помидоров: готовим аджапсандал

Аджапсандал — это ароматное и сытное блюдо, которое можно назвать овощным рагу.

Аджапсандал: аппетитная овощная закуска из сладкого перца, баклажанов и помидоров
Как приготовить лечо за 30 минут: пошаговый рецепт
Быстрое лечо за 30 минут: как приготовить закуску на зиму
Жареные баклажаны с луком на зиму: отличная закуска для любителей остренького
Китай отчаянно пытается контролировать этот металл
ВСУ жалуются на новое изделие российских военных инженеров — дрон ZALA Z-20 Дмитрий Плотников Малый театр открыл 269-й сезон сбором труппы Анжела Якубовская Боррель разругался с министрами иностранных дел ЕС в Брюсселе Любовь Степушова
Диетическая и очень вкусная пицца с помидорами: простое тесто, сочные томаты и солёная брынза
Как приготовить мягкие и сочные котлеты без яиц: секреты опытных кулинаров
Правила пляжного отдыха с ребенком: полезные советы родителям
Правила пляжного отдыха с ребенком: полезные советы родителям
Последние материалы
Рагу из кабачков и баклажанов с помидорами и перцем: просто, полезно и очень вкусно
Вредители атакуют баклажаны? Действуем решительно для спасения урожая
Учёные из США назвали оптимальную частоту тренировок для психического здоровья
Автономный дирижабль Sceye HAPS способен обеспечить интернетом самые удаленные части мира
Лоферы продолжают быть актуальной частью гардероба
В Москве сдаются гаражи в качестве полноценного жилья
В Москве хозяйка рискуя жизнью пыталась спасти кота, прыгнувшего с 14 этажа
Джинсы с широкими штанинами стали самыми модными в сезоне
Рододендроны на даче: путь к яркому саду или риск разочарования?
Как научить ребёнка распоряжаться карманными деньгами
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.