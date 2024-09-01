Связь поколений: технология 19 века стала ключем к распространению интернета

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Автономный дирижабль Sceye HAPS способен обеспечить интернетом самые удаленные части мира
Наука

Дирижабль Sceye HAPS отметил новое достижение, укрепив уверенность в своей инновационной концепции. 15 августа в 7:36 он начал свой полет с аэродрома в Нью-Мексико, поднявшись на высоту 18 593 метра.

Автономный дирижабль Sceye HAPS способен обеспечить интернетом самые удаленные части мира
Фото: Pexels by Field Engineer, CC0

На следующий день, в 12:21, аппарат благополучно вернулся на землю. Весь полет продолжался за счет энергии, накопленной солнечными панелями, что подтверждает его способность к долгосрочной автономной работе.

Аэрокосмическая компания Sceye, основанная в 2014 году, представила первый прототип дирижабля HAPS в 2021 году. Этот 65-метровый аппарат отличается уникальной конструкцией: его внешняя оболочка в основном состоит из солнечных батарей, созданных на основе селенида и арсенида галлия. Купол дирижабля заполнен гелием, что позволяет ему работать на высотах 18-19 километров, где влияние ветра минимально. По задумке разработчиков, Sceye HAPS станет мобильной платформой, способной зависать в заданной точке и функционировать автономно в течение нескольких месяцев.

Дирижабль способен нести на борту различное оборудование, необходимое для наблюдения за территорией с высоты. В одном из экспериментов, используя активную антенную решетку, удалось установить направленное LTE-соединение OpenRAN со смартфоном на земле на расстоянии 140 километров, что значительно превышает стандартные 100 километров для этой технологии. Телекоммуникационные компании штата Нью-Мексико планируют использовать эти дирижабли для обеспечения интернет-доступа в отдаленных районах, где проживают племена навахо.

Проект также привлек внимание Агентства по охране окружающей среды США, которое намерено использовать дирижабли в рамках пятилетней программы мониторинга выбросов метана в регионе. Аппараты будут задействованы для контроля состояния окружающей среды, отслеживания пожаров и других стихийных бедствий. На сегодняшний день дирижабль уже совершил более двадцати испытательных полетов, а его коммерческое использование намечено на 2025 год.

Уточнения

Дирижа́бль (от фр. dirigeable — «управляемый»), также управля́емый аэроста́т — вид воздушного судна, снабжённого силовой установкой и способный передвигаться в заданном направлении со значительной скоростью в большом диапазоне высот.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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