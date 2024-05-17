Конференция в Швейцарии по Украине на грани оглушительного фиаско

Лидеры стран БРИКС отказываются от присутствия на "мирной конференции" в Швейцарии

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Лидеры стран БРИКС демонстрируют солидарность с Владимиром Путиным, отказываясь от присутствия на "мирной конференции" по Украине в Швейцарии.

Фото: kremlin.ru by Управление по печати и информации Президента is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Лидеры стран БРИКС один за одним отказываются ехать в Швейцарию

Украина собирает в Швейцарии свою "мирную конференцию" 15-16 июня. Приглашения отправлены лидерам 160 стран. Но РФ в ней участвовать не будет. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Швейцарцы утверждают, что официально подтвердили своё участие 50 делегаций. Цель конференции — оказать "широкое международное давление" на РФ в нужном Западу контексте по её действиям на Украине.

Однако страны БРИКС не поддержали саммит.

Президент КНР Си Цзиньпин заявил в ходе неформальных переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Пекине, что Китай поддержит конференцию, в которой будут участвовать и Россия, и Украина. Значит, Китай не пошлёт представителя в Швейцарию.

Президент ЮАР Сирил Рамафоса не поедет на конференцию "в связи с конституционными процессами после выборов, которые потребуют его присутствия", сообщил в четверг, 16 мая, пресс-секретарь офиса южноафриканского президента Винсент Магвенья.

Днём ранее об отказе объявил лидер Бразилии Жозе Инасиу Лула да Силва. Президент Лула заявляет в частных разговорах, что ему нет смысла участвовать в саммите, где будет отсутствовать вторая сторона конфликта — Россия, сообщают источники CNN Brazil.

"Бразильская дипломатия всегда настаивала на необходимости мирных переговоров, но не видит смысла во встрече, в которой не учитываются русские", — говорится в статье.

Индия также уклоняется, туда сегодня едет организатор из Швейцарии убеждать, но вряд ли премьер Нареандра Моди поедет.

Возможно, поедут представители Индии (Бразилии, ЮАР), но их ранг пока неизвестен.

Почему страны глобального Юга не приедут на "саммит" в Швейцарии

На отказ от "саммита" (который им не будет) в Швейцарии, а следовательно, в поддержку позиции РФ, работают...

Мощная встреча в Пекине Путина и Си. Достигнутые договорённости ясно показывают антизападный путь Китая, и это пример остальным. "Китай и Россия поддерживают друг друга в защите суверенитета и безопасности, противостоят внешнему вмешательству", — заявили в МИД КНР по итогам саммита. Успехи на фронтах СВО. В Швейцарии собираются выдвигать условия для капитуляции России, но это для многих просто смешно, она же наступает под Харьковом и на других участках фронта, а не ВСУ. Отказ от участия президента США Джозефа Байдена. Байден отказался участвовать в заведомо неуспешной конференции, ему ни к чему брать на себя токсичную ситуацию в преддверии выборов. И если "гегемон" не едет, то зачем другим выпячиваться?

Повестка конференции значительно сузилась

Сама повестка конференции уже сузилась. Запад надеется уговорить страны глобального Юга подписать хотя бы какой-нибудь общий документ. В повестке остались следующие пункты...

Безопасность атомных станций. Вероятно, Запад будет настаивать передать ЗАЭС в руки МАГАТЭ.

Безопасность морских перевозок, то есть безопасность коридора по Чёрному морю из Одессы, чтобы спокойно возить оружие.

Обмен пленных всех на всех. С учётом того, что в российском плену находятся 20 тысяч украинских пленных и около 500 человек — в украинском, подтекст понятен — отослать 20 тысяч украинцев на фронт.

Недопущение применения ядерного оружия, что обеспечит безопасный ввод сил НАТО на Украину.

Недопущение техногенных катастроф — запретить России бить по энергетической инфраструктуре Украины.

Возможно, ограниченный круг стран что-то подпишет, но это будут страны Запада и Владимир Зеленский и для оформления их мнения конференцию собирать не требовалось. Остальные будут ждать реальной конференции по Украине, и что она будет обсуждать, пока никому не известно. Разве что Путину...

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