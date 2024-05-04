Зеленский объявлен в розыск МВД РФ по статье УК. Что это значит?

МВД РФ не поясняет, по какой статье разыскивается Зеленский. Догадаться не трудно

3:13 Your browser does not support the audio element. Мир Бывший СССР Украина

Первое лицо Украины Владимир Зеленский объявлен в розыск МВД России "по статье УК". Его скоро сдадут "свои", а судить будут как военного преступника и террориста.

Фото: flickr.com by President Of Ukraine is licensed under Creative Commons Public Domain Mark 1.0

Никаких переговоров с Зеленским у РФ быть не может

Как следует из базы розыска министерства внутренних дел РФ, Владимир Зеленский, 1978 года рождения, уроженец города Кривой Рог Днепропетровской области Украины, разыскивается по статье УК РФ, сообщает Интерфакс.

Ранее первое лицо Эстонии Кая Каллас также была объявлена МВД РФ в розыск. Она сочла, что решение принято, чтобы её "запугать", чтобы она "не принимала решений, которые хочет принять".

"Это только начало", — прокомментировала тогда объявление МВД официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

Продолжение последовало в виде Зеленского. Накануне спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала по итогам проведения российской спецоперации на Украине провести "большой трибунал, на котором нужно рассмотреть все преступления киевского режима".

То есть речь идёт о том, что сегодня никаких переговоров с руководством Украины быть не может.

Предупреждение всем о поощрении предполагаемого преступника

Это заранее предупреждение всем, кто с Зеленским будет вести переговоры, в частности в Швейцарии, что делать это бесполезно — пустая трата времени, а также является пособничеством уголовному преступнику.

К 20 мая, когда срок полномочий Зеленского истечет, таких сигналов будет всё больше.

И если Каллас, по словам пресс-атташе Кремля Дмитрия Пескова, "ответственна за решения, фактически являющимися надругательством над исторической памятью" — за снос памятников советским воинам и прославление фашизма, то по Зеленскому обвинения могут быть гораздо серьёзнее.

За что ответит Зеленский

Пока ещё президент Украины будет должен ответить за геноцид против народа своей страны, за обстрелы и жертвы среди мирных граждан, в том числе, в результате терактов, за пытки российских военнослужащих, за пропаганду фашизма, за разрушение материального достояния украинского и российского народов. Также его будут судить за коррупцию.

И даже вознаграждения объявлять не надо, его скоро сдаст сам украинский народ.

Трибунал всегда организует победитель в войне, поэтому налицо уверенность России в победе. Зеленский же предчувствует такой финал, поэтому стремится удержать власть любой ценой, в его глазах страх, он прибегает к стимуляции наркотиками. Главное — не дать ему убежать. Как и экс-президенту Петру Порошенко, который также объявлен в розыск.

Так же в статусе разыскиваемых за уголовные преступления находятся с этой недели:

экс-секретарь СНБО Украины Литвиненко

экс-глава СБУ Наливайченко

экс-министр юстиции Украины Петренко

экс-глава Нацбанка Украины Кубива

экс-министр финансов Украины Шлапак (за финансировании "АТО" в Донбассе).

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