Создаём уникальное место отдыха: лунный сад станет изюминкой вашего сада — создать его совсем не сложно

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Почему стоит создать лунный сад

2:45
Садоводство » Ландшафт

Лунный сад — это созданный вами оазис, в дизайне которого представлены растения с белыми цветами и серебристой листвой, а также очень ароматные соцветия и растения с цветками, которые раскрываются только ночью. Этот тип красивого сенсорного дизайна сада прост в исполнении — попробуйте эти советы, чтобы создать свой!

Почему стоит создать лунный сад
Фото: https://pixnio.com/still-life/backyard-table-at-night by Jon Sullivan is licensed under public domain

Вот какие цветы подойдут для лунного сада: подснежник, белый нарцисс, вacopa, сладкий алиссум, гортензия.

Ночью, при слабом освещении, важно апеллировать к другим чувствам, помимо зрения. Аромат некоторых хорошо подобранных растений важен в лунном саду. Рассмотрите эти варианты: сирень, роза, анис иссоп, лаванда.

Небольшие фонтаны и другие водные объекты создают успокаивающие звуки в вашем лунном саду. З Если шум не будет раздражать ваших соседей, тихое позвякивание ветряных колокольчиков может стать прекрасным дополнением. Декоративные травы с их шелестящими семенными головками и стеблями — ещё один вариант привнести успокаивающее звучание в лунный сад.

Ваш Лунный сад может быть любого размера, какого вы пожелаете; он может быть частью большой грядки или даже грядок поменьше, соединённых дорожками. Рассмотрите возможность использования белого гравия на дорожках, чтобы усилить эффект освещения. Если у вас очень мало места, наполните контейнеры растениями, подходящими для лунного сада, и сгруппируйте кашпо вместе.

Белые цветы и серебристая листва дополняют практически любую другую цветовую гамму в саду, поэтому обычно легко добавить элементы Лунного сада к существующим посадкам. Не бойтесь смешивать однолетние и многолетние растения, деревья и кустарники для максимального эффекта. Чтобы увеличить удовольствие от вашего Лунного сада, планируйте посадки так, чтобы время цветения распределялось в шахматном порядке на протяжении всего вегетационного периода.

Расположите свой сад так, чтобы он максимально освещался лунным светом. Места с глубоким затенением обычно не подходят, поскольку свет не может проникать внутрь.

Когда Луна не полная, можно использовать тонкую подсветку. Применяйте солнечные фонари, фонари для столбов или светодиодные свечи, чтобы подчеркнуть ваши лунные растения.

Не забудьте обустроить зону отдыха, чтобы вы, ваша семья и друзья могли расслабиться после долгого дня и наслаждаться своим садом при лунном свете!

🌙ЛУННЫЙ САД🌒как сделать у себя в саду🐝прием в ландшафтном дизайне
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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