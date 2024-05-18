Куба для туристов: въезд, рейсы и особенности валютных операций

Памятка для туризма на Кубу

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Курорты Кубы: круглогодичное направление

Фото: www.flickr.com by Педро Секели из Лос-Анджелеса, США is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic.

Кубинские курорты позиционируются как круглогодичное направление для отдыха. В летние месяцы российские авиакомпании предлагают шесть регулярных прямых рейсов в неделю в Варадеро и на Кайо-Коко, а рейсы в Гавану начинаются с конца октября. Для туристов подготовлена памятка с информацией о правилах въезда, стоимости перелета и особенностях платежей в курортных зонах.

Виза на Кубу не требуется

Россияне могут находиться на Кубе без визы до 90 дней в течение каждого 180-дневного периода. Для въезда необходим загранпаспорт, действительный не менее 3 месяцев после окончания поездки. На пограничном контроле проверяют наличие обратных авиабилетов, брони в отеле или ваучера пакетного тура, а также QR-код, полученный при заполнении онлайн-анкеты. Заполнение анкеты лучше завершить до вылета из России, так как интернет на Кубе может быть нестабильным. На детей требуется отдельный загранпаспорт и анкета.

Возможен выборочный бесплатный тест на коронавирус. Медицинская страховка обязательна, и рекомендуется выбрать полис с кубинской страховой компанией "Асистур", которая обеспечивает лечение иностранцев.

Регулярные рейсы на Кубу летом 2024 года

Две российские авиакомпании выполняют прямые рейсы на Кубу. Nordwind летает из Шереметьево в Варадеро дважды в неделю до 12 октября, а "Россия" выполняет рейсы в Варадеро по вторникам и субботам до сентября, а с октября добавляются рейсы по четвергам. В зимнем сезоне частота рейсов сохранится с декабря по 8 марта 2025 года.

Стоимость билетов, например, на рейсы "России" с вылетом 8 июня и возвращением 22 июня, начинается от 136 тыс. руб., у Nordwind — от 150 тыс. руб. Многие места продаются в составе турпакетов, которые предлагают туроператоры "Библио-Глобус" и "Pegas".

Nordwind также летает на Кайо-Коко дважды в неделю до 26 октября. Стоимость билета с вылетом 13 июля и возвращением 27 июля составляла 113 тыс. руб.

Летом прямых рейсов в Гавану нет. "Аэрофлот" планирует рейсы Москва-Гавана по воскресеньям с конца октября по 2 марта следующего года. Первый рейс 27 октября, обратный 10 ноября, стоимость билетов — от 80 тыс. руб. Время в пути на прямых рейсах составляет 13-14 часов.

Особенности валютных операций

Особенностью Кубы является курс валют. Официальный курс составляет 120 кубинских песо за 1 доллар, неофициальный — 1:392 на 16 мая, и меняется ежедневно. Обратный обмен песо частными менялами невозможен.

На Кубе широко развита безналичная оплата. Карты UnionPay принимаются редко, но карты "Мир" используются все чаще, особенно в курортных зонах и отелях. При оплате в долларах с карты списываются рубли по курсу российского банка, а при оплате в песо — сначала происходит конвертация в доллар по курсу 1:120. Некоторые услуги, указанные в долларах, нельзя оплатить местными наличными.

Туроператоры предлагают экскурсии за безналичный расчет, и постепенно терминалы для оплаты настраиваются под систему "Мир".

Ранее "ТурДом" сообщал, что туроператор Anex может запустить чартерные рейсы в Варадеро и на Кайо-Коко с авиакомпанией AZUR air летом, а Pegas Touristik может предложить туры в Ольгин зимой.