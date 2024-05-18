Случайно отключили иммунитет бактерий: открытие российских учёных поможет в борьбе с инфекциями

Российские учёные из Сколтеха случайно обнаружили механизм, который полностью отключает иммунную систему бактерий.
Это происходит при попадании в клетку определённых плазмид — мобильных генетических элементов. Исследование показало, что плазмиды привлекают бактериальные нуклеазы к своей ДНК, что активирует программу подавления иммунитета бактерий, сообщают Известия.
Открытие имеет потенциал для улучшения методов борьбы с бактериальными инфекциями и стабилизации плазмид в биотехнологиях, что важно для медицины, сельского хозяйства и промышленности.
Ученые предполагают, что аналогичные механизмы могут существовать в человеческом иммунитете, что может помочь в лечении аутоиммунных заболеваний и улучшении трансплантаций.
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