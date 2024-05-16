Последствия употребления меда: Ксения Бородина показала, что с ней произошло

Ксения Бородина столкнулась с неожиданной аллергической реакцией на мед

Ксения Бородина, известная телеведущая, поделилась в своем Instagram* историями о том, как она столкнулась с неожиданной аллергической реакцией.

Фото: инстаграм аккаунт Ксении Бородиной

Звезда обнаружила на своем теле красные пятна после употребления алтайского меда, который она решила добавить в чай для снижения температуры, переданной ей от дочерей.

Несмотря на то что Бородина ранее не страдала аллергией, мед вызвал сильное обсыпание. Телеведущая также отметила, что ее планы посетить день рождения подруги и съемки были нарушены из-за вируса, приведшего к высокой температуре.

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