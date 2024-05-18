Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Врач Блинова: ошибкой при измерении давления является неправильное положение руки
Как приготовить дома торт "Красный бархат" без яиц
Врач Залетова: натрий является один из самых важных электролитов
Памятка для туризма на Кубу
Аренда "однушек" подорожала в 44 крупных городах России
Пробиотики на основе бактерии Ruminococcus gnavus, могут помочь онкобольным людям
Причины возникновения инфекции ногтей и методы ее лечения
Почему стоит создать лунный сад
Рэпер Джиган забыл сколько ему лет
Астрофизик предложил разгадку тайны человеческого сознания: как электроны формируют наш разум

Астрофизик предложил новый взгляд на природу человеческого сознания

1:48
Наука

Теоретический астрофизик Итан Сигелл исследует вопрос происхождения сознания и Вселенной. Он задается вопросом: как комбинации фундаментальных частиц и сил создают человеческое сознание?

Астрофизик предложил новый взгляд на природу человеческого сознания
Фото: Wikimedia Commons by DanaAlmutawaaa is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Сигелл утверждает, что все явления, включая сознание, можно объяснить взаимодействием элементарных частиц: кварков, глюонов и электронов.

Он признает, что возникновение жизни из неживой материи пока не до конца понятно, но предполагает, что электромагнитные и гравитационные силы в присутствии сложных молекул достаточны для этого. Он также считает, что электрические разряды, то есть потоки электронов через мозг и нервную систему, могут объяснить явление сознания.

Сигелл отмечает, что исследование сознания нейробиологами и философами может быть лишено смысла, так как достаточно лишь понять детали электрического потока. Он считает, что законы физики в нашей Вселенной случайны, и пока не будет найдено другое объяснение, вопросы о причине или замысле этих законов останутся вне пределов научного познания, сообщает Big Think.

Он также признает, что его теория — чистая спекуляция без детальных доказательств. Он указывает, что аргументы против замысла и причинности могут быть настолько неубедительными, что сами по себе становятся аргументом в пользу их рассмотрения.

Эта точка зрения отражает текущее состояние материалистической интерпретации сознания и показывает, что даже необоснованные теории находят поддержку в научном сообществе, чтобы избежать признания возможного замысла или причины за существованием Вселенной и человеческого сознания.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Последствия употребления меда: Ксения Бородина показала, что с ней произошло

Ксения Бородина, известная телеведущая, поделилась в своем Instagram* историями о том, как она столкнулась с неожиданной аллергической реакцией.

Ксения Бородина столкнулась с неожиданной аллергической реакцией на мед
Молочный пилинг: корейский тренд для совершенной кожи
Азиатские секреты красоты: процедура молочного пилинга для кожи лица и его преимущества
Когда подкармливать помидоры после высадки в теплицу?
По карману только миллионерам: какие породы кошек населяют Рублевку
ВС РФ двигаются на Харьков и Сумы, десантники ВДВ начали штурм Часова Яра Дмитрий Плотников Грозный "Воевода" вышел в море пугать корабли НАТО своим непонятным назначением Андрей Николаев Может ли война быть гуманной — вот в чём вопрос Сергей Лебедев
Простой заливной пирог с рыбными консервами: отличный ужин на скорую руку
Тонкие блины на кефире: классический рецепт, который получится у всех
Можно ли сыпать золу под пионы на дачном участке?
Можно ли сыпать золу под пионы на дачном участке?
Последние материалы
Врач Блинова: ошибкой при измерении давления является неправильное положение руки
Как приготовить дома торт "Красный бархат" без яиц
Врач Залетова: натрий является один из самых важных электролитов
Памятка для туризма на Кубу
Аренда "однушек" подорожала в 44 крупных городах России
Астрофизик предложил новый взгляд на природу человеческого сознания
Пробиотики на основе бактерии Ruminococcus gnavus, могут помочь онкобольным людям
Причины возникновения инфекции ногтей и методы ее лечения
Почему стоит создать лунный сад
Рэпер Джиган забыл сколько ему лет
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников