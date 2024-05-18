Астрофизик предложил разгадку тайны человеческого сознания: как электроны формируют наш разум

Астрофизик предложил новый взгляд на природу человеческого сознания

1:48 Your browser does not support the audio element. Наука

Теоретический астрофизик Итан Сигелл исследует вопрос происхождения сознания и Вселенной. Он задается вопросом: как комбинации фундаментальных частиц и сил создают человеческое сознание?

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Сигелл утверждает, что все явления, включая сознание, можно объяснить взаимодействием элементарных частиц: кварков, глюонов и электронов.

Он признает, что возникновение жизни из неживой материи пока не до конца понятно, но предполагает, что электромагнитные и гравитационные силы в присутствии сложных молекул достаточны для этого. Он также считает, что электрические разряды, то есть потоки электронов через мозг и нервную систему, могут объяснить явление сознания.

Сигелл отмечает, что исследование сознания нейробиологами и философами может быть лишено смысла, так как достаточно лишь понять детали электрического потока. Он считает, что законы физики в нашей Вселенной случайны, и пока не будет найдено другое объяснение, вопросы о причине или замысле этих законов останутся вне пределов научного познания, сообщает Big Think.

Он также признает, что его теория — чистая спекуляция без детальных доказательств. Он указывает, что аргументы против замысла и причинности могут быть настолько неубедительными, что сами по себе становятся аргументом в пользу их рассмотрения.

Эта точка зрения отражает текущее состояние материалистической интерпретации сознания и показывает, что даже необоснованные теории находят поддержку в научном сообществе, чтобы избежать признания возможного замысла или причины за существованием Вселенной и человеческого сознания.