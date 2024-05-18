Выращиваем растения на высоких грядках: вот какие преимущества они дают

Как сделать высокие грядки на огороде

1:56 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Выращивание овощей на приподнятых грядках даёт множество преимуществ среднестатистическому садоводу. Почва на грядке теплее, чем в грунте, а это значит, что вы можете начать садовые работы раньше, выращивая на них растения.

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Ещё одним большим преимуществом приподнятых грядок является то, что вы можете выбирать почву, на которой выращиваете.

Приподнятые грядки также экономят место. Вы можете выращивать свои растения ближе друг к другу для получения более высоких урожаев. Вы также можете посадить растения-компаньоны. Большинство растений растут лучше, когда их сажают вместе с другими, особыми растениями.

Базовая конструкция приподнятой грядки проста. Определите желаемый размер, исходя из площади, с которой вам предстоит работать, и объема садоводства, которым вы хотите заняться.

Для каркаса используйте пиломатериалы 2×6 или 2×8. Кедровый брус — лучший выбор, потому что он переживет любую другую древесину для этого применения. Некоторые люди используют пиломатериалы, обработанные давлением, поскольку они служат долгие годы в суровых погодных условиях.

Обрежьте бруски нужного размера. Предварительно просверлите отверстия в местах, где вы будете их соединять, затем прикрутите их все вместе. При устройстве грядок убедитесь, что все они ровные и квадратные.

Теперь разложите грядки на том участке, где вы будете их использовать, чтобы убедиться, что они лежат ровно на земле. Удалите дёрн или камни, которые мешают выровнять грядку. Возможно, вам придется добавлять материал в местах, расположенных ниже, чем в других областях.

Теперь добавьте питательную среду на нужный вам уровень и приступайте к посадке.