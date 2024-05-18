Сын юмористки Наталии Медведевой приказал матери забирать его из школы только в красном платье

Звезда Comedy Woman Наталия Медведева рассказала, какой хочет видеть её сын, когда она забирает его из школы.
Наталья Медведева рассказала, что почти всегда забирает наследника из школы в удобной одежде, которую она назвала "пижамой".
Юмористка нарушила данное правила и пришла в школу за сыном при параде — в нарядном красной платье и с макияжем.
Мальчик оценил наряд матери и приказал ей всегда являться за ним в красном платье.
Экс-участница шоу Comedy Woman Наталия Медведева замужем за бывшим участником КВН Александром Коптелем. Они состоят в браке почти 12 лет. Пара воспитывает троих детей: восьмилетнего Илью, пятилетнего Тимофея и дочь, которой в июле исполнится два года.
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