Сын юмористки Наталии Медведевой приказал матери забирать его из школы только в красном платье

Сын Наталии Медведевой объяснил, в какой одежде за ним нужно приходить в школу

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Звезда Comedy Woman Наталия Медведева рассказала, какой хочет видеть её сын, когда она забирает его из школы.

Фото: https://www.instagram.com/natalymedvedeva by Инстаграм Наталии Медведевой is licensed under public doman

Наталья Медведева рассказала, что почти всегда забирает наследника из школы в удобной одежде, которую она назвала "пижамой".

Юмористка нарушила данное правила и пришла в школу за сыном при параде — в нарядном красной платье и с макияжем.

Мальчик оценил наряд матери и приказал ей всегда являться за ним в красном платье.

Экс-участница шоу Comedy Woman Наталия Медведева замужем за бывшим участником КВН Александром Коптелем. Они состоят в браке почти 12 лет. Пара воспитывает троих детей: восьмилетнего Илью, пятилетнего Тимофея и дочь, которой в июле исполнится два года.