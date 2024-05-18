Врач определила самый вредный тип сладких продуктов для здоровья

Врач Дебора Ли рекомендует избегать определённого типа лакомств, если вы любите сладкое.
Согласно словам специалиста, самые вредные для здоровья сладости — желейные конфеты. Даже четыре конфеты содержат приблизительно 87 калорий и около 20 граммов сахара.
Взрослым рекомендуется ограничивать приём сахара до 30 г в день, а детям от 7 до 10 лет — до 24 г. Избыток сахара может привести к лишнему весу, ожирению, высокому кровяному давлению и заболеваниям сердца и печени.
Данный вид сладостей почти не обладает никакой пищевой ценностью. Желейные конфеты не содержат жиров, железа, клетчатки и имеют высокий гликемический индекс.
"После употребления продуктов с высоким ГИ поджелудочной железе приходится производить внезапный выброс инсулина, чтобы снизить высокий уровень глюкозы. Если вы постоянно употребляете мармеладки и стимулируете поджелудочную железу вырабатывать больше инсулина, со временем это создаёт риски для здоровья."
Ксения Бородина, известная телеведущая, поделилась в своем Instagram* историями о том, как она столкнулась с неожиданной аллергической реакцией.