На что обратить внимание при покупке яиц в магазине: советы и хитрости покупателей

Как правильно выбирать яйца в магазине: советы опытных хозяек

0:46 Your browser does not support the audio element. Еда

При покупке яиц в магазине стоит учитывать не только категорию и дату производства. Так какие яйца никогда не покупают опытные хозяйки?

Фото: Wikipedia by Rüdiger Wölk, CC BY-SA 2.5

Как правильно выбирать яйца в магазине

Не поленитесь открыть упаковку с яйцами и тщательно осмотреть содержимое. Бывает, что недобросовестные покупатели перекладывают дорогие яйца в упаковку с дешёвыми.

Поэтому лучше открыть упаковку и проверить, одинакового ли яйца размера и цвета. Также важно обратить внимание на то, каким концом вверх лежат яйца.

На птицефабриках яйца укладывают в упаковки тупым концом вверх. Если хотя бы одно яйцо в упаковке лежит острым концом вверх, лучше такую упаковку не брать.