На что обратить внимание при покупке яиц в магазине: советы и хитрости покупателей

При покупке яиц в магазине стоит учитывать не только категорию и дату производства. Так какие яйца никогда не покупают опытные хозяйки?
Как правильно выбирать яйца в магазине
Не поленитесь открыть упаковку с яйцами и тщательно осмотреть содержимое. Бывает, что недобросовестные покупатели перекладывают дорогие яйца в упаковку с дешёвыми.
Поэтому лучше открыть упаковку и проверить, одинакового ли яйца размера и цвета. Также важно обратить внимание на то, каким концом вверх лежат яйца.
На птицефабриках яйца укладывают в упаковки тупым концом вверх. Если хотя бы одно яйцо в упаковке лежит острым концом вверх, лучше такую упаковку не брать.
Возвращение "Лошарика" задерживается, но его дело живёт. Случаи токсикации сонаров и следы Европы продолжаются.