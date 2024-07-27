Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эксперты рассказали, почему мёд не всегда лучше сахара
Как найти идеальную гостиницу для отдыха в Сочи
Похудение на каждом шагу: эффективная ходьба для отличной фигуры
Карты "Мир" могут заменить Visa и Mastercard в Мьянме
Инженеры запустили в производство новый беспилотник МиС-35
Найдены перспективы использования китайского гриба в медицине
Водителям рассказали, зачем брать в автомобиль пилочку для ногтей
Сериал "Пацаны" получит приквел "Восхождение Vought"
Команда Overwatch 2 исследует возможность возвращения режима 6 на 6
Финалистка "Битвы экстрасенсов" допустила провокации третьих сил для срыва переговоров между Россией и Украиной

Экстрасенс Фатима Хадуева предрекла переговоры России и Украины осенью

1:48
Мир

Переговоры между Россией и Украиной, о которых так много говорят в последнее время, возможны осенью, считает астронумеролог, телеведущая, журналист, экстрасенс Фатима Хадуева. Она поделилась своими прогнозами с Pravda.Ru.

Экстрасенс Фатима Хадуева предрекла переговоры России и Украины осенью
Фото: Кировский районный исполнительный комитет by БелТА, PDM

"Они уже несколько раз могли бы быть — и переговоры, и решение вопросов с точки зрения планет. Планеты создавали такие условия и конфигурации, но этого не происходило, потому что есть такое понятие — человеческий фактор. И неважно, какой это уровень — обычных людей либо уровень правителей государств. Человеческий фактор влиял на изменение обстоятельств благоприятных, которые создавала сама Вселенная. На данный момент времени обстоятельства сложены идеально, этот момент может наступить осенью. Осенний момент подготовки. Если человеческий фактор, гордыню, понимание люди перенесут в правильное русло, то тогда осенью могут быть первые результаты, которые будут направлены на начало изменения ситуации", — заявила ясновидящая.

Она допустила, что предначертанному ходу событий могут помешать третьи силы. "В данной ситуации мы не можем исключить другой человеческий фактор — так называемых провокаций. Как военный журналист могу сказать следующее: я работала в период чеченской операции, и даже когда они шли на проведение переговоров, именно в этот момент времени третьи люди, третий человеческий фактор, третьи силы создавали провокационные истории, и это нарушало ход событий", — пояснила собеседница издания.

По её мнению, провокацию может устроить как одна из сторон — "для имиджевого подрыва другой стороны", так и случайный фанатик-одиночка.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Возвращение "Лошарика" задерживается, но его дело живёт. НАТО теряет кабели в морских глубинах

Возвращение "Лошарика" задерживается, но его дело живёт. Случаи токсикации сонаров и следы Европы продолжаются.

"Лошарик" стоит на ремонте, но диверсии в Северном море продолжаются
Германия бросила своего гражданина, которого расстреляют в Белоруссии
Сводка с фронта: Украине поставили ручные гранаты времён ВОВ, под Авдеевкой окружены части ВСУ
Дональд Трамп публично отказался пожать руку Нетаньяху
В центре Хельсинки закрываются магазины. При чём здесь Россия?
С чего начинались Рокфеллеры: первый из них работал "мальчиком" Сергей Лебедев Укрывавшая украинских террористов Турция ожидаемо начала работать на Россию Любовь Степушова "Лошарик" стоит на ремонте, но диверсии в Северном море продолжаются Дмитрий Плотников
Турция чётко сработала при задержании агента ГУР Серебрякова. Причины?
В США прокомментировали появление у Аляски китайских бомбардировщиков
Нужны детали "прозрения": Россия попросила у ООН узнать, почему Киев захотел мирных переговоров
Нужны детали "прозрения": Россия попросила у ООН узнать, почему Киев захотел мирных переговоров
Последние материалы
Команда Overwatch 2 исследует возможность возвращения режима 6 на 6
Как создать эффект выгоревших на солнце волос: секреты профессионального окрашивания
Президент SK Group предостерегает NVIDIA от слишком больших надежд на ИИ
Директора частной клиники обвинили в мошенничестве с ОМС
Экстрасенс Фатима Хадуева предрекла переговоры России и Украины осенью
Собчак и Богомолов раскритиковали открытие Олимпиады
Штрафы за мяту на даче? Это не соответствует действительности. Разбираемся
Куда поехать в бархатный сезон без больших затрат? 4 бюджетных варианта
Как правильно выбирать яйца в магазине: советы опытных хозяек
State Street выплатит $7,5 млн за нарушение санкций против России
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников