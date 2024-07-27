Финалистка "Битвы экстрасенсов" допустила провокации третьих сил для срыва переговоров между Россией и Украиной

Экстрасенс Фатима Хадуева предрекла переговоры России и Украины осенью

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Переговоры между Россией и Украиной, о которых так много говорят в последнее время, возможны осенью, считает астронумеролог, телеведущая, журналист, экстрасенс Фатима Хадуева. Она поделилась своими прогнозами с Pravda.Ru.

Фото: Кировский районный исполнительный комитет by БелТА, PDM

"Они уже несколько раз могли бы быть — и переговоры, и решение вопросов с точки зрения планет. Планеты создавали такие условия и конфигурации, но этого не происходило, потому что есть такое понятие — человеческий фактор. И неважно, какой это уровень — обычных людей либо уровень правителей государств. Человеческий фактор влиял на изменение обстоятельств благоприятных, которые создавала сама Вселенная. На данный момент времени обстоятельства сложены идеально, этот момент может наступить осенью. Осенний момент подготовки. Если человеческий фактор, гордыню, понимание люди перенесут в правильное русло, то тогда осенью могут быть первые результаты, которые будут направлены на начало изменения ситуации", — заявила ясновидящая.

Она допустила, что предначертанному ходу событий могут помешать третьи силы. "В данной ситуации мы не можем исключить другой человеческий фактор — так называемых провокаций. Как военный журналист могу сказать следующее: я работала в период чеченской операции, и даже когда они шли на проведение переговоров, именно в этот момент времени третьи люди, третий человеческий фактор, третьи силы создавали провокационные истории, и это нарушало ход событий", — пояснила собеседница издания.

По её мнению, провокацию может устроить как одна из сторон — "для имиджевого подрыва другой стороны", так и случайный фанатик-одиночка.